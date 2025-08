Conheça Rodolfo Vieira, fenômeno do jiu-jitsu que promete "versão nerd" no UFC

Pentacampeão mundial de jiu-jitsu, vencedor do 'ADCC' e fenômeno dos tatames. Foi com essas e outras tantas credenciais que Rodolfo Vieira migrou para o MMA profissional. Após um início promissor na nova modalidade, o faixa-preta conseguiu chegar no UFC. Desde então, entretanto, o brasileiro alternou altos e baixos e não 'deslanchou' na empresa, como era a expectativa dos fãs. Uma nova parceria, porém, pode representar a virada de chave necessária para o especialista na luta agarrada. Agora reforço da equipe 'Fighting Nerds', o 'Caçador de Faixas Pretas' promete mostrar uma 'versão 2.0' no octógono do Ultimate.

Com um potencial acima da média no grappling, Rodolfo conquistou nove de suas dez vitórias no MMA via finalização. Para explorar essa virtude ao máximo nas artes marciais mistas, o brasileiro decidiu migrar para São Paulo e treinar na 'Fighting Nerds', eleita a 'Academia do Ano' em 2024 no tradicional 'Oscar do MMA'. Sob a batuta dos treinadores Paulo Sucupira, Flávio Álvaro e companhia, o faixa-preta promete mostrar uma "versão nerd" e ainda mais eficaz no UFC. O primeiro desafio para comprovar isso será neste sábado (2), quando o carioca mede forças contra o americano Tresean Gore, no card 'Vegas 108'.

"Aprendi bastante lá (Fighting Nerds). Melhorei muito o meu jogo, principalmente essa parte da perna deles, que é muito boa. Essa movimentação, esse entra e sai. É um jogo muito eficiente. Cada luta que passa, independente se eu ganho ou perco, sempre busco alternativas e brechas para estar melhorando, crescendo e evoluindo. Foi o que eu fiz. Fui para lá, saí da minha zona de conforto e fiquei bem focado nos treinos. Melhorei minha trocação, melhorei meu jiu-jitsu, as quedas. Com certeza estou bem melhor do que na última luta", exaltou Rodolfo, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Currículo no jiu-jitsu

Um dos mais vitoriosos lutadores de jiu-jitsu de sua geração, Rodolfo Vieira marcou época nos tatames, sobretudo na década de 10, período em que alcançou suas maiores glórias. Cinco vezes campeão mundial de quimono, o brasileiro também chegou ao lugar mais alto do pódio na edição de 2013 do 'ADCC' - torneio mais tradicional de grappling do mundo. Além disso, o faixa-preta também tem em sua coleção medalhas de ouro em 'Pan-Americano' e 'Europeu' de jiu-jitsu.

Medo e ansiedade

Diferentemente do que é costumeiro nos esportes de combate, Rodolfo nunca se privou de se colocar em situações consideradas vulneráveis. Quando migrou para o MMA, o brasileiro abriu o jogo e admitiu que tinha receio de levar socos na cara. Posteriormente, o faixa-preta afirmou que sentiria medo e ansiedade dentro do octógono até o dia de sua aposentadoria - mas que consegue controlar tais emoções com um acompanhamento psicológico adequado, tema recorrente, mas ainda tabu no meio.

Drama ameaçou carreira

Uma vez já mais habituado com o cenário de competição do MMA, Rodolfo viu um diagnóstico colocar sua carreira em risco. Em 2022, um exame de rotina feito pelo lutador detectou uma possível anormalidade no seu cérebro e, por isso, ele foi vetado de lutar temporariamente. Depois de meses de angústia, o brasileiro passou por uma angiografia cerebral - um exame para diagnosticar possíveis hemorragias, aneurismas, coágulos e tumores no cérebro.

Com resultados positivos, à época, Rodolfo foi liberado pelos médicos e declarado apto para continuar nas artes marciais mistas - retomando sua carreira já no UFC. Hoje, aos 35 anos e já melhor adaptado à principal liga de MMA do mundo, o faixa-preta quer, com a nova parceria junto à 'Fighting Nerds', construir mais um capítulo de glórias de sua trajetória marcial.

