Com Wesley titular, Roma vence amistoso contra o Lens

O brasileiro Wesley fez neste sábado seu primeiro jogo como titular pela Roma. A equipe italiana visitou o Lens e venceu o amistoso, disputado no Stade Bollaert-Delelis, na França, por 2 a 0, com gols de Mancini e Soulé.

O ex-lateral direito do Flamengo esteve em campo até os 26 minutos do segundo tempo, quando foi substituído pelo técnico Gian Piero Gasperini.

Com o triunfo, a Roma segue invicta na pré-temporada. Até o momento, a equipe conquistou três vitórias em três jogos. O próximo amistoso está marcado para a próxima quarta-feira, contra o Aston Villa, na Inglaterra.

Triplice fischio ? Vinciamo in casa del Lens con le reti di Mancini e Soulé (una per tempo) ??#ASRoma pic.twitter.com/UOSTjxXKVI ? AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2025

O time italiano abriu o placar da partida aos 13 minutos da primeira etapa. Após cobrança de falta levantada na área, Celik desviou de cabeça para Mancini, que completou para o fundo das redes.

O segundo gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Soulé aproveitou saída de jogo errada do Lens, roubou a bola e bateu firme no canto para dar números finais ao embate.