Com versão striker, Rodolfo Vieira surpreende e volta a vencer no UFC Vegas 108

Neste sábado (2), no UFC Vegas 108, Rodolfo Vieira entrou em ação pela primeira vez desde que passou a treinar na equipe 'Fighting Nerds'. E o trabalho implementado na nova casa surtiu efeitos claros dentro do octógono. Fenômeno do jiu-jitsu, o 'Caçador de Faixas Pretas' mostrou evolução na trocação e derrotou Tresean Gore na decisão unânime dos juízes.

Com um desempenho maduro, Rodolfo mostrou que seu jogo está melhor adaptado à todas as vertentes do MMA. Sem conseguir muitas quedas contra Gore, o brasileiro resolveu a disputa em pé. O nível de boxe do faixa-preta surpreendeu e foi crucial para a vitória sem sustos contra o americano.

A luta

À vontade, Rodolfo usou bem o jab no início do combate. Em seguida, grampeou Gore contra a grade e buscou a queda - devidamente negada. Atento às investidas de Vieira, o americano conseguiu se manter de pé na metade inicial do assalto. Insistente, o 'Caçador de Faixas Pretas' conseguiu derrubar Tresean na quarta tentativa. Nos segundos finais, porém, viu o rival conseguir se reerguer.

Após perder o primeiro assalto, Gore começou a segunda parcial tentando soltar a trocação. No processo, o americano também foi alvo de boas sequências de Rodolfo, que usou e abusou dos 'jabs e diretos'. Surpreendentemente, o brasileiro passou a dominar as ações também em pé. No minuto final, Tresean acertou involuntariamente o olho de Rodolfo, fazendo o duelo ser momentaneamente interrompido.

Atrás no placar, Tresean veio para o 'tudo ou nada' no terceiro e último round. Mas o americano seguiu sendo alvo do alto volume de golpes de Rodolfo, que mostrou uma evolução no boxe. Em seguida, o brasileiro buscou a queda, mas viu o adversário defender. Mais agressivo, Gore apostou em golpes singulares para tentar abalar Vieira. Ao se expor, porém, balançou com um cruzado do Caçador de Faixas Pretas.

Confira os resultados do UFC Vegas 108 até então:

Rodolfo Vieira venceu Tresean Gore por decisão unânime

Andrey Pulyaev venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Austin Bashi venceu John Yannis por finalização no primeiro round

Rafael 'Macapá' venceu Felipe Bunes por decisão unânime dos juízes

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

