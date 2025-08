Com retorno e desfalques, Palmeiras fecha preparação para pegar o Vitória; veja provável escalação

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol e finalizou a preparação para o confronto contra o Vitória, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30, no estádio do Barradão, em Salvador. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático posicional, situações de jogo e um trabalho recreativo.

Para esta partida, a equipe alviverde deve ter o retorno do meia-atacante Felipe Anderson, que participou, novamente, de todo o treino integrado ao elenco, depois de se recuperar de uma inflamação no quadril. Por outro lado, os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo seguem fora.

Murilo realizou exercícios de transição física no gramado separado do grupo, enquanto Fuchs, que trata de um edema na coxa esquerda, cumpriu tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance no campo e na parte interna do centro de excelência. Completam a lista de desfalques os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Com isso, Abel Ferreira fará pelo menos uma mudança no time em relação ao que entrou em campo na quarta-feira, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, pela ida das oitavas da Copa do Brasil. A tendência é que Micael comece entre os titulares na vaga de Bruno Fuchs.

Ainda há a possibilidade de o treinador realizar mais mudanças na equipe a fim de preservar os jogadores da viagem a Salvador às vésperas do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O Verdão recebe o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, tentando a vaga na fase seguinte.

Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Benedetti), Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson (Luighi) e Flaco López.

No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 29 pontos, tendo um jogo a menos que o líder Flamengo e dois a menos que o vice, Cruzeiro.