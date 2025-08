Com presença de ídolos, Corinthians inaugura novo Terrão no Parque São Jorge

Na manhã deste sábado, o Corinthians inaugurou o novo "Terrão", nome dado aos campos do Parque São Jorge que revelaram grandes ídolos da história do Timão entre as décadas de 1960 e 2000. O espaço passou por uma reforma e foi revitalizado.

A nova quadra, localizada na área conhecida como "Canindé" da sede social do clube, possui grama sintética fornecida pela empresa Soccer Grass. A cor da grama é laranja em homenagem ao antigo Terrão, que revelou jogadores como Rivellino, Wladimir, Casagrande, Viola, Ronaldo Giovanelli e Zé Elias.

Alguns ídolos do Corinthians marcaram presença no evento de inauguração do novo Terrão, como Zé Elias, Rosinei, Paulo Sérgio, Dinei e Fernando Baiano. Além disso, o presidente em exercício Osmar Stabile e o vice Armando Mendonça também estiveram presentes.

"É um espaço essencial para nossa história. Antes, os campos eram irregulares e causavam muitos problemas físicos. Hoje, eles estão preparados para formar atletas e levá-los ao profissional", afirmou Stabile.

"Voltar ao Terrão é emocionante. Passei minha infância e juventude aqui. É gratificante ver o Corinthians resgatar sua essência", destacou Zé Elias, campeão paulista e da Copa do Brasil pelo Timão.

A nova quadra do Terrão está à disposição das categorias de base do Corinthians para treinos, jogos e atividades do departamento de formação de atletas.