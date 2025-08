Com novidades, Palmeiras desembarca em Salvador para enfrentar o Vitória; veja provável escalação

O Palmeiras chegou a Salvador, na Bahia, na tarde deste sábado. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Vitória, neste domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida antecede o clássico decisivo pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Corinthians, no Allianz Parque, às 21h30, em jogo de volta das oitavas, precisando reverter o placar de 1 a 0 sofrido na ida para buscar a vaga nas quartas.

Há a possibilidade de o técnico Abel Ferreira mandar a campo um time misto, poupando alguns de seus jogadores do maior desgaste do confronto fora de casa. O treinador, porém, terá a disposição as peças titulares no último compromisso, como Weverton, Giay, Gómez, Piquerez, Vitor Roque, Facundo Torres e Ramón Sosa, que viajaram.

Novidades para Abel

O treinador contará também com os meio-campistas Erick Belé e Coutinho, ambos do sub-20. Eles têm treinado com o elenco principal e, presentes na viagem, são relacionados pela primeira vez. Além disso, Felipe Anderson, recuperado de inflamação no quadril, também está à disposição.

Assim, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson (Luighi) e Flaco López.

O Palmeiras é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 32 pontos conquistados. A equipe de Abel Ferreira ainda tem um jogo a menos que o líder Flamengo (36) e dois que o vice, Cruzeiro (34).