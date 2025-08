Com Neymar, Cleber Xavier comanda penúltimo treino do Santos na Vila antes de enfrentar o Juventude

O Santos seguiu, neste sábado, sua preparação para o jogo contra o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou o penúltimo treino da equipe, no gramado da Vila Belmiro, e contou, novamente, com a presença do meia-atacante Neymar.

Por outro lado, o treinador contará com alguns desfalques para o jogo que acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. São baixas certas o zagueiro João Basso (lesão no músculo adutor esquerdo da coxa esquerda) e o volante Tomás Rincón (suspenso).

Já o atacante Guilherme (lesão corto-contusa no tornozelo direito) e o volante Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita) são dúvidas. Ambos deram início ao processo de transição física na última sexta-feira e seguem sendo reavaliados pelos profissionais do clube.

Recém-chegado ao Santos, o lateral direito Mayke já foi registrado no BID, tem treinado com o elenco e pode ser opção para o treinador.

Assim, a provável escalação do Santos conta com: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Bontempo, Neymar e Barreal (Guilherme).

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.