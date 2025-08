Com Marta decisiva, Brasil vence Colômbia nos pênaltis e conquista a Copa América pela nona vez

O Brasil é o grande campeão da Copa América feminina. Neste sábado, com brilho de Lorena e Marta decisiva, a Seleção feminina venceu a Colômbia nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 4 a 4 nos 120 minutos da final, disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador). Linda Caicedo, Tarciane (contra), Mayra Ramírez e Leicy Santos marcaram para as colombianas, enquanto Angelina, Amanda Gutierres e Marta (2x) anotaram para as brasileiras ainda com a bola rolando.

A Seleção feminina, portanto, ergueu a Copa América pela nona vez. Esse é o primeiro título de expressão do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias. No ano passado, porém, a equipe já havia demonstrado seu potencial ao ganhar a medalha de prata nos Jogos Olimpícos de Paris 2024.

Do outro lado, a Colômbia amargou seu quatro vice na Copa América e bateu na trave pela segunda edição consecutiva, novamente perdendo o título para o Brasil e relembrando 2022. A seleção colombiana ainda não conseguiu erguer a taça da competição.

As duas seleções, agora, voltam a campo apenas na próxima data Fifa. A próxima pausa no calendário do futebol feminino está prevista para outubro deste ano.

O jogo

Aos 10 minutos, o Brasil teve chance de inaugurar o placar. Dudinha foi lançada por Angelina, mas Kate Tapia saiu do gol para fazer o corte e espalmou. A bola sobrou com Yasmim dentro da área, que finalizou para o gol, mas viu Tapia se recuperar e fazer a defesa.

Com 15 minutos, a Colômbia encontrou muito espaço dentro da área do Brasil. Linda Caicedo recebeu sozinha e teve tempo de dominar e finalizar, mas Tarciane chegou no último minuto e bloqueou o chute, mandando para escanteio. Na cobrança, Lorena subiu e ficou com ela.

Aos 25 minutos, a Colômbia, que estava melhor no jogo, abriu o placar na grande decisão. Mayra Ramírez recebeu na área e não foi desarmada pela zaga brasileira. A camisa 9 enfiou linda bola para Linda Caicedo, que recebeu sozinha entre duas jogadoras na pequena área e concluiu a gol à queima-roupa, sem chances para Lorena.

Com 29 minutos, a Colômbia teve chance de ampliar com Mayra Ramírez, que ganhou de Mariza e ficou cara a cara com Lorena. A atacante, contudo, se atrapalhou ao tentar driblar a goleira e saiu com bola e tudo. Já aos 31 minutos, o Brasil respondeu em falta de Angelina, que bateu por cima do travessão.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Brasil conseguiu um pênalti. Jorelyn Carabalí deu uma cabeçada em Gio Garbelini dentro da área. Após revisão no VAR, a juíza assinalou a penalidade. Angelina foi para a cobrança e cobrou no ângulo esquerdo, sem chances para Tapia, deixando tudo igual em 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Logo na volta do intervalo, o Brasil quase virou o jogo. Kerolin apareceu na entrada da área e finalizou, mas Tapia deu rebote. Gio Garbelini foi mais rápida que a zaga da Colômbia e conseguiu o chute, mas a bola bateu na trave e a defesa conseguiu afastar pela linha de fundo. Com cinco minutos, a Colômbia respondeu com Caracas, que acertou a rede pelo lado de fora.

Com quase 25 minutos do segundo tempo, a Colômbia voltou a ficar à frente no placar por conta de um grave erro do Brasil. Tarciane tentou recuar para Lorena e tocou forte, mas não percebeu que Lorena estava saindo do gol. A goleira até tentou correr atrás da bola, mas não conseguiu e ela acabou no fundo das redes. Três minutos depois, as colombianas quase fizeram o terceiro com Linda Caicedo, mas Lorena saiu do gol e defendeu.

Mas aos 35 minutos, o Brasil deixou tudo igual com a artilheira Amanda Gutierres. Gio Garbelini esticou a bola para dentro da área e Gutierres dominou no peito, colocou no chão e bateu cruzado de primeira. A bola ainda contou com um leve desvio em Dani Arias e morreu no fundo das redes: 2 a 2.

Aos 42 minutos, porém, a Colômbia selou o jogo. Mayra Ramírez acionou Linda Caicedo em contra-ataque. A camisa 18 ficou frente a frente com Isa Haas e carregou até o último minuto, devolvendo para Ramírez, que tocou na saída de Lorena e guardou o gol da vitória.

E quando tudo parecia perdido, Marta apareceu para salvar o Brasil. Após cruzamento para dentro da área, a zaga da Colômbia afastou. A bola sobrou na intermediária e a camisa 10 da Seleção chegou batendo de primeira, acertando um belíssimo chute para deixar tudo igual novamente e levar o jogo para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO E PÊNALTIS

O Brasil começou pressionando a Colômbia. Mas foi apenas no final do primeiro tempo que conseguiu, pela primeira vez no jogo, se colocar à frente no placar. Angelina alçou bola para dentro da área e Marta decidiu novamente. A capitã tentou de cabeça, mas no último instante, colocou o pé na bola e finalizou. A bola entrou no cantinho e castigou a Colômbia.

Mas aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação, a Colômbia foi buscar o empate. Isa Haas parou Linda Caicedo com falta na entrada da área. Leicy Santos foi para a cobrança, bateu colocado e acertou o ângulo direito, sem chances de defesa para Lorena.

Nas penalidades máximas, Tarciane abriu as cobranças do lado brasileiro e converteu. Catalina Usme veio em sequência pela Colômbia e também marcou. Angelina, em seguida, parou em defesa de Tapia, enquanto Restrepo deslocou Lorena e guardou, abrindo 2 a 1 para as colombianas.

Amanda Gutierres veio para a cobrança pelo Brasil e anotou seu gol. Paví, pela Colômbia, bateu para fora e a disputa ficou novamente empatada. Mariza fez para as brasileiras, enquanto Lorena defendeu a cobrança de Leicy Santos. Marta, na cobrança decisiva, viu Tapia defender a cobrança. Linda Caicedo converteu para as colombianas e a disputa encaminhou-se para as alternadas.

Jhonson marcou para a Seleção feminina e Bonilla fez para a Colômbia. Luany, em sequência, anotou para as brasileiras e Carabalí

FICHA TÉCNICA



COLÔMBIA 4 (5) x (4) 4 BRASIL

Data: 02 de agosto de 2025, sábado



Horário: 18h (de Brasília)



Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)



Árbitro: Dione Rissios (CHI)



Assistentes: Marcia Castillo (CHI) e Leslie Vasquez (CHI)



VAR: Augusto Menéndez (PER)



Público: 23.798 torcedores

GOLS: Linda Caicedo, aos 25? do 1ºT, Tarciane, aos 24? do 2ºT, Mayra Ramírez, aos 42 do 2ºT e Leicy Santos, aos 9? da 2ºT da prorrogação (Colômbia) / Angelina, aos 53? do 1ºT, Amanda Gutierres, aos 35? do 2ºT e Marta, aos 50? do 2ºT e aos 14? do 1ºT da prorrogação (Brasil)



Cartões amarelos: Lorena Bedoya, Carolina Arias, Kathe Tapia, Carabalí e Ángelo Marsiglia (Colômbia) / Tarciane, Mariza, Isa Haas, Angelina e Arthur Elias (Brasil)



Cartão vermelho: nenhum

COLÔMBIA: Kathe Tapia; Carolina Arias (Bonilla), Dani Arias, Carabalí e Caracas; Lorena Bedoya (Restrepo), Ilana Izquierdo (Paví) e Leicy Santos; Linda Caicedo, Mayra Ramírez (Serna) e Valerin Loboa (Catalina Usme).



Técnico: Ángelo Marsiglia

BRASIL: Lorena; Fê Palermo (Isa Haas), Tarciane e Mariza; Gabi Portilho (Luany), Angelina, Duda Sampaio (Yaya) e Yasmim; Kerolin (Jhonson), Gio Garbelini (Marta) e Dudinha (Amanda Gutierres).



Técnico: Arthur Elias