Com dois de Olise, Bayern vence amistoso contra o Lyon na estreia de Luis Díaz

Neste sábado, o Bayern de Munique venceu o amistoso diante do Olympique de Lyon por 2 a 1, na Allianz Arena. Michael Olise marcou os gols que garantiram o triunfo no jogo que marcou a estreia do colombiano Luis Díaz, contratado após passar pelo Liverpool.

Sob o comando do técnico Vincent Kompany, o atual campeão da Alemanha volta a campo na próxima quinta-feira para seu segundo amistoso de pré-temporada, contra o Tottenham.

Já o Lyon, que chegou a ser rebaixado para a Segunda Divisão do futebol francês e reverteu a situação, enfrenta o Getafe no próximo sábado, em partida amistosa.

Os gols

Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, Michael Olise abriu o placar para o Bayern aos oito minutos da etapa complementar, em cobrança de pênalti.

Aos 17 minutos do segundo tempo, os alemães ampliaram a vantagem, novamente com Olise, que finalizou para o gol após assistência de Serge Gnabry.

No final da partida, aos 38 minutos, o Lyon descontou com Alejandro Gomes Rodriguez, que recebeu passe em profundidade e finalizou na saída do goleiro adversário.

Em mais uma partida disputada na manhã deste sábado, a Juventus empatou por 2 a 2 com a Reggiana, da Segunda Divisão da Itália.