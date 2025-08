Leclerc surpreende, deixa McLaren para trás e leva pole; Bortoleto é 7º

Charles Leclerc surpreendeu na última etapa da classificação e levou a pole position do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará em sétimo.

O monegasco da Ferrari deixou os carros da McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri para trás após arrancar o melhor tempo no Q3.

Toda a classificação foi muito difícil. Não estou exagerando. Foi difícil para entrar no Q2 e no Q3. As condições melhoraram um pouco. Sabia que teria que fazer uma boa corrida para tentar o terceiro lugar e, no fim, consegui a pole.

Charles Leclerc.

A corrida será no domingo, às 10h (de Brasília).

Q1

Carlos Sainz e Alexander Albon foram os primeiros a irem à pista para os 18 minutos da primeira etapa da classificação. Albon fechou em 1m17s441.

Piastri, que liderou o último treino livre, também foi protagonista logo no início da classificação, completando a volta do circuito Hungaroring em 1m15s554. Nos minutos finais, o piloto da McLaren melhorou ainda mais seu tempo, com 1m15s211.

Gabriel Bortoleto conseguiu avançar para o Q2 com um ótimo tempo e sexta colocação: 1m15s586.

Foram eliminados: Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Alexander Albon.

Q2

Uma chuva suave chegou junto ao início do Q2 para dar emoção à classificação. O primeiro a marcar o melhor tempo foi Fernando Alonso, com 1m15s395.

Não demorou muito e Lando Norris fez 1m14s890, assumindo a ponta do Q2. Piastri fez o segundo melhor tempo. A oito minutos do fim, ambos os carros da McLaren eram os únicos a chegarem na casa de 1m14s.

Ao contrário do Q1, Gabriel Bortoleto entrou nos minutos finais do Q2 com risco de ficar fora da última parte do treino. O brasileiro passou na risca para o Q3, por um centésimo, na 10ª colocação.

Os eliminados foram Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Lewis Hamilton e Carlos Sainz.

Q3

Gabriel Bortoleto foi para a última etapa da classificação com um jogo de pneus novos após comemorar muito com a equipe a passagem para o Q3.

Piastri marcou o melhor tempo no começo do Q3, com 1m15s398. Norris e Alonso vieram logo atrás. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto não teve boa sorte com os novos pneus e fez uma volta ruim, com 1m17s134.

A dois minutos do fim do Q3, Alonso fez uma bela volta e se enfiou entre os carros da McLaren, com o segundo melhor tempo: à frente de Norris e atrás de Piastri.

Quem surpreendeu foi Charles Leclerc. A 20 segundos do fim, ele fechou a volta em 1m15s372 e ficou com o melhor tempo.

Veja a classificação

1º CHARLES LECLERC (Ferrari)

2º OSCAR PIASTRI (McLaren)

3º LANDO NORRIS (McLaren)

4º GEORGE RUSSELL (Mercedes)

5º FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

6ª LANCE STROLL (Aston Martin)

7º GABRIEL BORTOLETO (Sauber)

8º MAX VERSTAPPEN

9º LAWSON

10º HADJAR

11º KIMI ANTONELLI (Mercedes)

12º OLIVER BEARMAN (Haas)

13º LEWIS HAMILTON (Ferrari)

14º CARLOS SAINZ (Williams)

15º FRANCO COLAPINTO (Alpine)

16º YUKI TSUNODA (RBR)

17º PIERRE GASLY (Alpine)

18º ESTEBAN OCON (Haas)

19º NICO HULKENBERG (Sauber)

20º ALEXANDER ALBON (Williams)