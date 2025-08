Classificação do GP da Hungria de F1 2025: veja onde assistir

O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP da Hungria de Fórmula 1, no circuito de Hungaroring, acontece hoje, às 11h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma)

Após 13 etapas, Oscar Piastri é o líder do Mundial de Pilotos com 266 pontos, seguido de perto por Lando Norris, seu companheiro de equipe, que soma 250. Já Max Verstappen aparece em terceiro com 185 pontos e, diante da diferença, já admitiu estar fora da briga pelo título.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ocupa a 19ª colocação com 6 pontos. Apesar do início discreto, o piloto demonstra evolução e busca somar mais pontos no GP da Hungria para subir na classificação.

