Charles prevê "jogo difícil" contra o Fortaleza e pede Corinthians focado: "Precisamos dessa vitória"

O volante Charles entende que o Corinthians não terá vida fácil contra o Fortaleza no embate deste domingo. O Timão recebe o Leão do Pici às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Charles deve ser um dos titulares do técnico Dorival Júnior para o duelo contra o Fortaleza e pediu foco ao Corinthians. O treinador deve poupar seus principais jogadores já pensando no confronto de volta contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"É um jogo dentro de casa, então os três pontos são cruciais. Temos que fazer um jogo de muita tranquilidade e desempenhar o melhor papel possível, vendo os pontos fracos do adversário. É mais um jogo difícil, mas vamos entrar com muita força para conquistar os três pontos. Precisamos dessa vitória para dar uma sequência para o Brasileiro também, que é importante. É manter esse foco para ganhar amanhã, ter uma semana tranquila e nos prepararmos para o clássico", avaliou Charles em entrevista à Corinthians TV.

Charles também valorizou a preparação do Corinthians, que teve três sessões de treino visando a partida contra o Fortaleza. O meio-campista voltou a destacar a importância dos três pontos para a equipe, que não vence há três rodadas no Brasileirão.

"Mais um jogo pelo Brasileiro e mais um jogo muito difícil. A preparação foi boa, a gente vem num ritmo muito forte. Nesses dias após o Derby, conseguimos trabalhar muito bem. Vai ser mais um jogo difícil dentro de casa. Queremos muito vencer para somar três pontos no Brasileiro, que vão ser importantes nessa nossa caminhada. É manter o foco, fizemos bons treinamentos. É manter isso para entrarmos o mais focados possível no jogo amanhã e sair com a vitória", concluiu o volante.

Provável titular neste domingo, Charles possui uma estatística curiosa pelo Corinthians nesta temporada. Com o camisa 35 em campo, o Timão ainda não foi derrotado. Foram 23 partidas e nenhum revés até o momento, algo que o volante deseja manter.

O Corinthians de Charles ocupa a 11ª posição no Brasileirão, com 21 pontos. O Alvinegro não vem de grandes resultados no Brasileirão, mas chega embalado após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em casa, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.