Carolana anuncia aposentadoria da seleção de vôlei: 'Em paz com a decisão'

A central Ana Carolina, conhecida como Carolana, anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira feminina de vôlei. Em longo texto emocionado, a jogadora se despediu da seleção e afirmou que está em paz encerrando este ciclo da carreira.

O que aconteceu

Carol já havia recusado as convocações de José Roberto Guimarães para a Liga das nações e para o Mundial de Vôlei feminino.

Agora, a central que atuava na Itália e está de mudança para o voleibol dos Estados Unidos, confirmou sua despedida da seleção brasileira.

Ter chegado lá ainda me emociona. A gente acaba normalizando o dia a dia, atropelada pela rotina, mas é motivo de um orgulho imenso. Vesti essa camisa por 10 anos. Sonhei com ela desde o mirim, e mesmo com tantas pessoas ao meu redor dizendo que não seria possível para uma central com 1,83, que nunca participou das seleções de base chegar à Seleção Adulta, eu consegui. E é motivo de muito orgulho para mim e minha família.

Ana Carolina, em postagem no Instagram.

Ao longo de uma trajetória de dez anos atuando pela seleção, Carol conquistou duas medalhas olímpicas, prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024,além de uma prata e um bronze em Ligas das Nações e dois ouros e uma prata em Grand Prix.

Sem dar detalhes, Carolana fala em 'situações que não faziam mais sentido' e diz que sua aposentadoria abre espaço para atletas da nova geração:

A verdade é que para mim, alguns ciclos precisam se encerrar para outros se abrirem. Além disso, algumas situações já não faziam mais sentido pra mim. Vejo também uma oportunidade de dar espaço para que os próximos talentos possam efetivar a presença na seleção, adquirindo experiência e construindo uma carreira tão vitoriosa quanto a minha ou ainda mais.

Carolana, em anúncio de despedida da seleção.

A central também fala em sonhos pessoais e conseguir dar mais atenção e dedicar mais tempo à família.

A publicação reúne comentários de carinho a Carolana, de atletas consagrados na seleção, tanto feminina como masculina, casos de Natália, Fabi, Rosamaria, Bruninho e Thaisa.

Veja a publicação de despedida de Carolana da Seleção Feminina de Vôlei: