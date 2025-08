Capitão do Sport cita jejum no Brasileiro após empate com o Bahia e reconhece: "Está bem difícil a situação"

O Sport segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Leão empatou sem gols com o Bahia, pela 18ª rodada do torneio, na Ilha do Retiro. O zagueiro Rafael Thyere exaltou a entrega da equipe na partida, citou o jejum do clube e reconheceu a situação delicada que o Rubro-Negro vive.

"Acredito que viemos de três jogos bem diferentes, no jogo contra o Santos aconteceu algo que não pode acontecer. No primeiro tempo eles tiveram mais a bola, mas o jogo foi controlado, na minha opinião, no sentido de que não criaram tantas chances. Foi um jogo parelho, de igual para igual, mas na hora de conseguir a vitória infelizmente não conseguimos", disse ao Premiere.

"A entrega da equipe foi boa, mas nada que eu fale vai acalmar o torcedor. Sabemos que está bem difícil a situação, mas remos que seguir trabalhado e para conseguir o resultado, só isso vai tranquilizar. Independente do resultado, eles estão sempre aqui e temos que conseguir os resultados", seguiu.

O Sport vive situação tensa no Brasileirão. A equipe ainda não conseguiu nenhuma vitória e amarga na lanterna, com apenas seis pontos conquistados. São dez derrotas e seis empates. Além disso, o time já trocou de técnico duas vezes. Começou com Pepa, depois António Oliveira e, atualmente, tem Daniel Paulista.

A equipe volta a campo no dia 10, quando enfrenta o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, a partir das 20h30 (de Brasília).