Campeã olímpica dos 100m rasos é presa por agredir namorado em aeroporto

A velocista e campeã olímpica americana Sha'Carri Richardson foi presa no último domingo (27/7), acusada de agredir o namorado, o também atleta olímpico Christian Coleman.

O que aconteceu

Segundo o portal 'The Athletic', Richardson foi presa em flagrante, após uma briga com o namorado no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.

O casal discutiu no posto de controle de segurança do aeroporto e um dos policiais viu a atleta agredir o namorado diversas vezes, sem Coleman reagir.

O crime de Richardson foi registrado como agressão doméstica de quarto grau. Coleman não apresentou queixa e "recusou-se a ser vítima", segundo a reportagem.

O incidente levou Sha'Carri à custódia policial em penitenciária em Des Moines (estado de Washington), onde permaneceu por pouco menos de 19 horas até ser liberada na segunda-feira (28/7), de acordo o "NY Post".

Sha'Carri Richardson conquistou a medalha de ouro olímpica no revezamento 4x100m em Paris. A americana foi medalhista de prata na prova individual dos 100m rasos.

Coleman tem quatro medalhas de ouro e quatro de prata em Mundiais de atletismo, ainda sem medalhas olímpicas na carreira.