Bruno Henrique é denunciado pelo STJD por manipulação de apostas esportivas

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi oficialmente denunciado nesta sexta-feira pelo STJD por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. O caso ocorreu contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o camisa 27 supostamente forçou um cartão.

A Procuradoria do STJD enquadrou o jogador nos artigos 243, §1º, Art. 243-A. Também foram citados os artigos 184 e 191, inciso III, além do artigo 65 (incisos II, III e V) do Regulamento Geral de Competições da CBF. As penas variam entre 360 e 720 dias, além de multas que podem chegar a R$ 100 mil.

Vale destacar que, além de Bruno Henrique, a procuradoria denunciou também seu irmão Wander Nunes Pinto Júnior e três amigos próximos: Andryl Sales Nascimento dos Reis, Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Douglas Ribeiro Pina Barcelos. Essas pessoas também são investigadas por suposta participação nas apostas irregulares relacionadas ao caso.

Além do processo esportivo, o atacante também é alvo da Justiça Comum. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolheu denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), tornando o jogador réu por participação no suposto esquema.

Apesar da denúncia, Bruno Henrique continua integrado normalmente ao elenco do Flamengo. Assim, o atacante deve estar entre os relacionados para encarar o Ceará, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que ficou de fora do duelo contra o Atlético-MG na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, foi um dos preservados pela comissão técnica.