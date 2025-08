Brasil x Colômbia: prováveis escalações e onde assistir à final da Copa América feminina

Brasil e Colômbia irão disputar a decisão da Copa América feminina neste sábado. O duelo está agendado para as 18h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do Sportv.

Campanhas na Copa América

Brasil - 4 vitórias e 1 empate - 17 gols pró e 2 contra



Colômbia - 2 vitórias e 3 empates - 12 gols pró e 1 contra

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Brasil: Lorena; Fátima Dutra, Isa Haas, Tarciane e Antônia; Duda Sampaio, Angelina e Luany; Marta, Gio e Amanda Gutierres



Técnico: Arthur Elias

Colômbia: Kate Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas, Lorena Bedoya, Catalina Usme, Leicy Santos, Linda Caicedo, Mayra Ramírez e Valerin Loboa



Técnico: Ángelo Marsiglia

ARBITRAGEM



Dione Rissios-CHI será a árbitra da partida, Marcia Castillo-CHI e Leslie Vasquez-CHI irão ocupar as funções de auxiliares. Augusto Menéndez-PER estará no comando do VAR.