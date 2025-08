Botafogo x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Dois favoritos ao título do Campeonato Brasileiro cruzam os bigodes neste domingo, às 16h (de Brasília). Botafogo, atual campeão, e Cruzeiro se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 18ª rodada.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre Botafogo e Cruzeiro terá transmissão na TV Globo (TV Aberta) e no Premiere (Pay-per-view).

O Glorioso, que vem de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, em casa, soma 26 pontos, oito a menos que o Cruzeiro. Mas por conta da participação no Super Mundial de Clubes, os cariocas têm dois jogos a menos que os mineiros. Além disso, estão empolgados pelo triunfo de 2 a 0 sobre o Bragantino, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

Por falar em Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou sem gols em casa com o CRB, o que deixou sua torcida desconfiada. Afinal de contas, o time tinha perdido por 2 a 1 para o Ceará no fim de semana, também no Mineirão, pelo Brasileirão.

Invicto no comando do Botafogo, Davide Ancelotti prefere manter os pés no chão e analisa o duelo contra o Cruzeiro como perigoso.

"Nós estamos com os pés no chão pois nossa caminhada ainda é muito longa e com uma rotina puxada. Domingo temos esse jogo contra um dos postulantes ao título, bem organizado e que vai nos dar muito trabalho," disse ele.

O treinador espera promover a entrada do volante Danilo, uma das principais contratações do clube nesta janela, para atuar ao lado de Marlon Freitas. Assim ele ocuparia a vaga de Newton. Vale lembrar que Allan, outra opção, cumpre suspensão.

Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim espera uma evolução de sua equipe em relação aos últimos jogos.

"Sabemos que precisamos evoluir e este tem sido sempre o nosso trabalho", contou o português.

O Cruzeiro tem uma dúvida na escalação para este compromisso. O lateral-direito Fagner, que sofreu um trauma no pé direito contra o CRB, será reavaliado. Se não puder jogar, William entra na equipe.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X CRUZEIRO-MG

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 3 de agosto de 2025 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Cuiabano; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro



Técnico: Davide Ancelotti

CRUZEIRO: Cássio, Fagner (William), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson



Técnico: Leonardo Jardim