Botafogo entrega histórica camisa 6 para Cuiabano: "Fui escolhido"

Neste sábado, o Botafogo anunciou Cuiabano como novo dono da histórica camisa 6, eternizada pelo ídolo Nilton Santos. O lateral esquerdo assume a numeração após a recente saída do volante Patrick de Paula para o Estoril, de Portugal.

"A honra de representar a camisa do Mais Tradicional agora se junta a de vestir a camisa do maior lateral esquerdo de todos os tempos. Obrigado, Botafogo. Fui escolhido", agradeceu Cuiabano por meio de post no Instagram.

BOM E NOVO CAMISA 6?? Luis Eduardo Soares da Silva, o nosso Cuiabano, será o novo camisa 6 do Glorioso. A histórica #GloriosaCamisa eternizada por Nilton Santos seguirá sendo honrada por um jovem promissor. ?? #BFR pic.twitter.com/30EJ5DztPb ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 2, 2025

A numeração foi utilizada por um lateral esquerdo no Botafogo pela última vez em 2020, com Victor Luís. Em seguida, Tchê Tchê assumiu a camisa e, ao se transferir para o Vasco, a deixou para Patrick de Paula, que usou até a migrar para o futebol português.

Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024, vindo do Grêmio. Desde então, participou de 59 jogos, marcou sete gols e contribuiu com seis assistências. No Glorioso, conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ambos no ano passado.