Bortoleto celebra melhor classificação da carreira e fala sobre evolução na Fórmula 1

O brasileiro Gabriel Bortoleto está tendo mais um grande fim de semana na Fórmula 1. Em alta após conquistar pontos em duas das últimas três corridas, o piloto da Kick Sauber conseguiu neste sábado sua melhor classificação: sétimo lugar para o GP da Hungria, neste domingo.

Para Bortoleto, os treinos livres serviram de parâmetro para ajustar muitos detalhes no carro. Ele também agradeceu a equipe pelas alterações feitas.

"Tínhamos algumas coisas para arrumar no carro, por isso fiquei na pista até tarde, eu não estava confortável. Porém, estava muito motivado, sabia que era um fim de semana que eu podia aproveitar bastante. No fim, sair de onde saímos e acabar no Q3 é excelente. Parabéns à equipe que teve que mexer muito no carro durante este fim de semana", disse Bortoleto, em entrevista à Band.

Evolução e sem desespero

A evolução de Bortoleto nas últimas corridas é notória. O brasileiro falou sobre a importância de se manter calmo nos momentos de instabilidade na categoria.

"Faz parte da minha evolução sim. Em outro fim de semana, eu não estaria "desesperado", até porque quem está na Fórmula 1 não pode ficar desesperado, mas aqui você terá muitos altos e baixos. Você tem que ser "frio e calculista", como os brasileiros dizem (risos). Nesta sexta, tive que manter a calma e ficar muito consciente do que eu queria para entregarmos esse resultado de sábado", afirmou o piloto paulista.

O GP da Hungria de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), no circuito de Hungaroring. Será a 14ª corrida da temporada.