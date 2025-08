Sport só empata com Bahia em casa e chega a 19 jogos sem vencer

Neste sábado, Sport e Bahia empataram sem gols em duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes até tiveram chances na Ilha do Retiro, em Recife, mas pecaram nas finalizações e não tiraram o zero do placar. Com o resultado, o Leão da Ilha segue sem vencer no Brasileirão e alcançou a 19 jogos de jejum.

Assim, o time de Daniel Paulista segue na lanterna da tabela, com apenas seis pontos somados. O Bahia, por sua vez, se mantém no G4, com 29 pontos. Ainda nesta rodada, a equipe de Rogério Ceni ainda pode perder a posição.

O Sport volta a campo pela 19ª Brasileirão no próximo domingo, dia 10, quando enfrenta o Grêmio, a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Já o Bahia duela com o Fluminense no dia 9, às 21 horas, na Arena Fonte Nova. Antes disso, o Esquadrão de Aço visita o Retrô, na quarta-feira, para jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, às 19h30, na Arena de Pernambuco. O Tricolor tem a vantagem de 3 a 2 construída na ida.

Sport x Bahia: como foi o jogo?

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia se aproveitou da fragilidade do Sport, que ainda não venceu no Brasileirão, e foi melhor na primeira etapa. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni teve a chance de abrir o placar já aos seis minutos, Willian José, que recebeu no meio da área, mas não pegou em cheio e só mandou perto do gol de Gabriel.

Aos 15, o Sport respondeu. Matehusinho lançou Derick Lacerda no ataque, ele carregou a bola até a área e bateu cruzado, obrigando Ronaldo a fazer grande defesa. Oito minutos depois, o Bahia quase abriu o marcador depois de erro na defesa do Leão. Rivera errou o toque para trás, Iago recuperou a bola, invadiu a área, mas pecou na conclusão e mandou para fora.

Na sequência, David Duarte acionou Caio Alexandre, que arriscou de fora da área, perto do travessão. Aos 36, Matheus Alexandre e Atencio trabalharam pela direita, e o argentino cruzo na área. A bola sobrou com Barletta, que bateu para fora, de frente para o gol na pequena área. Já aos 45, Ademir tentou a finalização de dentro da área e viu Rafael Thyere salvar próximo da linha.

Aos dois minutos do segundo tempo, o Sport levou perigo. Matheus Alexandre bateu para o gol, Ronaldo espalmou para dentro da área e Gilberto chegou logo para fazer o corte. Aos sete, Everton Ribeiro cobrou escanteio, Iago desviou de cabeça para Willian José, que tentou um voleio, mas furou. Dez minutos depois, Luciano Juba foi acionado por Everton Ribeiro na esquerda, ele driblou Pedro Augusto e bateu rasteiro para defesa de Gabriel.

O Sport levou perigo aos 22. Zé Lucas tocou para Léo Pereira, que saiu cara a cara com Ronaldo, mas bateu por cima. Aos 31, o Sport perdeu nova chance. Igor Cariús bateu cruzado, a bola passou na área e ninguém completou. O Bahia respondeu em seguida, com Kayky, que soltou uma pancada e mandou perto do gol.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0X0 BAHIA

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 2 de agosto, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Derik Lacerda (Sport); Ramos Mingo (Bahia)

Gols: nenhum

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Ignácio Ramírez) e Rodrigo Atencio (Pedro Augusto); Barletta (Léo Pereira), Matheusinho (Hyoran) e Derick Lacerda.

Técnico: Daniel Paulista

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Iago Borduchi (Lucho Rodríguez) e Willian José (Kayky).

Técnico: Rogério Ceni.