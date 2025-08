Augusto Melo rebate fala de Tuma e diz: "Corinthians é muito maior que o Flamengo"

Neste sábado, Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, detonou a declaração de Romeu Tuma Júnior, concedida na última sexta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo do Timão afirmou que o clube "quer ser igual ao Flamengo".

Augusto não poupou as palavras ao criticar a fala de Tuma. O presidente afastado do Corinthians disse que o clube" é muito maior que o Flamengo" e afirmou que o presidente do CD deseja aparecer apenas para criticar.

"Patética, né? (declaração de Tuma). Então ele que vá para o Flamengo, porque aqui (Corinthians) ele é um presidente estatutariamente afastado. Um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo. É o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Patético, ridículo", disse Augusto, em evento de inauguração do "Novo Terrão", no Parque São Jorge.

"Você não conhece o presidente (do Conselho) do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Ele quer mais aparecer e criticar. É o desespero, porque ele sabe que a gente vai voltar dia 9. A gente vai voltar para tirar essas pessoas que estão fazendo mal ao Corinthians. Patético, eu fico envergonhado", completou.

Na última sexta-feira, Tuma concedeu longa entrevista coletiva no Parque São Jorge. Entre os assuntos abordados, o presidente do CD disse que o Timão precisa "ressurgir das cinzas", citando o Flamengo como exemplo. Além disso, afirmou que não há prazo definido para as eleições indiretas caso Augusto seja definitivamente destituído.

"Não tem previsão. Marco quando eu quiser. Farei o mais brevemente possível. O Corinthians precisa virar essa página, precisa renascer das cinzas. Águia quer voar com águia. O Corinthians quer ser igual o Flamengo e vai ser", pontuou.

Afastado da presidência desde maio, Augusto Melo terá seu futuro definido no Corinthians no próximo dia 9 de agosto. Nesta data, haverá a Assembleia Geral dos sócios, que irão ratificar ou não o impeachment do presidente. A votação será das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.