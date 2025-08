Arthur Elias conquista primeiro título à frente da Seleção Brasileira feminina

Arthur Elias está próximo de completar dois anos no comando da Seleção feminina e, neste sábado, já conquistou seu primeiro título à frente da equipe. O treinador foi peça chave para a conquista da Copa América de 2025 pelo Brasil em Quito, no Equador.

A Copa América, portanto, é o primeiro título de expressão da 'Era Arthur Elias' na Seleção feminina. Anteriormente, o Brasil já havia demonstrado potencial ao alcançar a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas ficou com a medalha de prata ao perder para os Estados Unidos.

A Copa América é o 17º título da carreira de Arthur Elias, que conquistou todas as taças possíveis durante o período que comandou o Corinthians. Em seu extenso currículo, constam cinco Brasileiros, quatro Libertadores e três Paulistas, por exemplo.

O TRONO É DELAS. A AMÉRICA É NOSSA. DONAS DO TRONO, SENHORAS DA AMÉRICA. ??1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2025. ?? GIGANTES PELA PRÓPRIA NATUREZA, ISSO É BRASIL. ?? pic.twitter.com/hAvaof1qqH ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 3, 2025

Após erguer a Copa América, Arthur Elias tem pela frente um objetivo ainda maior: a conquista da Copa do Mundo feminina. A próxima edição acontecerá em 2027, no Brasil. Esse é um título que a Seleção feminina ainda não possui, mas que certamente está na galeria de metas do técnico.

Arthur Elias chegou à Seleção Brasileira em setembro de 2023 e está prestes a completar dois anos à frente do time. Ao todo, o treinador soma 31 partidas, com 19 vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Mudanças de Arthur Elias fizeram a diferença na final

O comandante percebeu que a estratégia adotada para a decisão da Copa América não vinha dando certo e promoveu alterações já no final da primeira etapa. Isa Haas e Amanda Gutierres foram acionadas e entraram nas vagas de Fê Palermo e Dudinha, respectivamente.

As mudanças de Arthur Elias fizeram a diferença e deixaram a equipe mais dinâmica no ataque. Já na reta final do duelo, o treinador ainda colocou Marta. A decisão se mostrou extremamente acertada, uma vez que a camisa 10 recolocou o Brasil no final do segundo tempo e anotou o quarto gol brasileiro na prorrogação.

O Brasil sagrou-se campeã da Copa América pela nona vez ao vencer a Colômbia nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 4 a 4 nos 120 minutos da final, disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador). Linda Caicedo, Tarciane (contra), Mayra Ramírez e Leicy Santos marcaram para as colombianas, enquanto Angelina, Amanda Gutierres e Marta (2x) anotaram para as brasileiras ainda com a bola rolando.