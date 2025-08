Aos 36 anos, piloto brasileiro de motovelocidade morre durante classificatória

O piloto Peri Cunha, de 36 anos, morreu neste sábado durante um treino classificatório da categoria Mottu Endurance na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em Curvelo-MG.

O acidente ocorreu às 11h51, na curva 7 do Circuito dos Cristais. Conforme a MOTO1000GP, organizadora do campeonato, o piloto recebeu atendimento imediato da equipe médica e foi encaminhado para o Hospital Imaculada Conceição. No entanto, Peri não resistiu e teve o óbito confirmado às 13h05.

Em decorrência do ocorrido, treinos e corridas programados para este sábado foram cancelados pela direção de prova.

"A organização do MOTO1000GP, em conjunto com a Confederação Brasileira de Motociclismo e autoridades locais, está empenhada para entender e esclarecer o que pode ter motivado a queda", comunicou a organização do evento, em nota oficial.

Natural de Piracicaba-SP, Peri tinha em seu currículo o título da Superbike Brasil na categoria Light, conquistado em 2023.