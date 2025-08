América-MG é derrotado pelo Botafogo-SP e pode entrar no Z4 da Série B

Em duelo pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG acabou derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1 neste sábado. Emprestado pelo Santos, Miguelito marcou pelo Coelho, enquanto Léo Gamalho marcou duas vezes na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, para dar a vitória aos mandantes.

Com a derrota,o América-MG pode entrar no Z4 da Segundona ao final da rodada. Com 21 pontos, o Coelho ocupa a 16ª posição e, em caso de vitória do Volta Redonda, entrará na zona de rebaixamento. O clube paulista, por sua vez, deixou a lanterna, figurando na 18ª colocação, também com 21 pontos.

Ambas as equipes voltam a campo pela Série B no próximo final de semana. O América-MG enfrenta o Remo no sábado, na Arena Independência, às 16h (de Brasília). Já o Botafogo-SP visita o Atlético-GO, no domingo (10), no Antônio Accioly, às 18h30.

Os gols do jogo

O Botafogo-SP inaugurou o marcador com 20 minutos de bola rolando. Jonathan Cafu dominou pela direita e conseguiu cruzar na medida para Léo Gamalho, que subiu sozinho e testou para o fundo da meta adversária.

O América-MG empatou 15 minutos depois, quando Stenio aproveitou a sobra da bola dentro da área e rolou para Miguelito, que bateu de esquerda, sem chances para o goleiro Victor.

De pênalti, já aos 30 minutos da segunda etapa, Léo Gamalho bateu firme no canto direito do goleiro e marcou o gol que sacramentou a vitória dos paulistas.