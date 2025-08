Amanda Gutierres valoriza final de oito gols e celebra título pela Seleção: "Significa muito"

Se há um nome que entende de fazer gols pela Seleção Brasileira, é Amanda Gutierres. Neste sábado, a centroavante foi importantíssima para o Brasil na final da Copa América, disputada no em Quito, no Equador. Ela entrou ainda na primeira etapa, marcou o segundo gol da equipe e ainda converteu sua cobrança na disputa de pênaltis.

A final da Copa América feminina foi eletrizante. A Colômbia esteve à frente no placar em três oportunidades, mas viu o Brasil buscar o resultado. Já a prorrogação terminou empatada em 4 a 4. Por fim, nos pênaltis, a Seleção Brasileira levou a melhor e venceu por 5 a 4. Na visão de Gutierres, uma final com tamanha emoção só ajuda a valorizar o futebol feminino.

"Esse é o futebol que o futebol feminino precisa, que a Copa América precisa. Todo esse espetáculo que teve aqui. Independente da torcida ser delas, é um espetáculo da futebol feminino. A gente fica muito feliz e, lógico, realizando um sonho de levantar um título pela Seleção. Dedicar esse título a todas que fizeram parte do elenco e não puderam vir por escolhas, e para todo o comitês, quem está de fora e todos os brasileiros", disse Amanda ao SporTV.

"Uma final de futebol feminino, que acho que vem crescendo muito. A tendência é essa, de crescer e ser mais disputado. Todo mundo que estava aqui mereceu uma partida dessa. O povo compara muito com a Euro feminina, mas a final da Copa América, como foi e do nível que foi... O que falta a gente já falou: um pouco da ajuda e responsabilidade da Conmebol. Parabéns para todo mundo pela final, à Colômbia também", complementou.

Esse é o nono título de Copa América do Brasil - o primeiro de expressão do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias. No ano passado, a equipe já havia demonstrado seu potencial ao ganhar a medalha de prata nos Jogos Olimpícos de Paris 2024.

"Todo título significa muito, ainda mais com a Seleção. É isso o trabalho do Brasil, do Arthur. Independente de tomar gol, é a mentalidade de nunca desistir. Isso é orgulho para o Brasil e significa muito para os brasileiros", concluiu Amanda Gutierres, que terminou a competição como artilheira, com seis gols marcados.

Após a conquista da Copa América, a Seleção feminina de Amanda Gutierres terá tempo para descansar, uma vez que deve voltar aos gramados apenas na próxima data Fifa. A próxima pausa no calendário do futebol feminino está prevista para outubro deste ano.