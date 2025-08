São Paulo sofre no começo, mas bate Taubaté e se mantém no G4 do Paulista

O São Paulo derrotou o AD Taubaté em 1 a 0, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Paulista feminino, no Estádio Joaquim de Morais Filho. Com o resultado, a equipe do Morumbi subiu temporariamente para a terceira colocação, com 9 pontos, mantendo-se na zona de classificação para as semifinais da competição. O Taubaté, porém, se distanciou do topo da tabela.

Jérika, do Taubaté, fez o único gol da partida, contra o próprio time.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Vasco, às 19h30, pela terceira rodada da Copa do Brasil feminina. Já o AD Taubaté viaja até Santana de Parnaíba para enfrentar o RB Bragantino pela sexta rodada do Paulista feminino no próximo dia 13 às 16h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Taubaté. A equipe do interior paulista fez valer o mando de campo e comandou o jogo, criando mais chances e se aproximando mais do primeiro gol. Apesar do empate no placar durante a primeira etapa, o São Paulo teve dificuldades em construir as jogadas e viu as adversárias mais consistentes no jogo. Logo aos três minutos, o Taubaté criou a primeira chance e passou a dominar a posse de bola, enquanto o São Paulo apostou mais nas bolas paradas e nos cruzamentos para a área. Somente aos 22, o Tricolor do Morumbi conseguiu finalizar com perigo. No fim dos 45 minutos iniciais, as equipes empilharam oportunidades perdidas, mantendo o 0 a 0 no marcador.

O São Paulo mudou a postura no segundo tempo. Com as alterações do técnico Thiago Vianna, a equipe tricolor começou a segunda etapa com um desempenho melhor, chegando mais ao gol. Do outro lado, o Taubaté diminuiu o ritmo e aparentou estar dominado pelo cansaço. Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, o São Paulo criou muitas chances claras e dominou as adversárias. Não demorou muito para sair o gol. Aos 21, Jérika fez gol contra e abriu o placar para o tricolor, que soube controlar o jogo até o fim da partida.

Lances de destaque

Quase o primeiro! Aos 3 minutos do primeiro tempo, Kakau cruzou pela esquerda para o meio da área, a defesa tricolor afastou e, no rebote, Nicoly mandou para a área, mas a bola saiu.

A primeira chegada tricolor. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Majhu carregou até a área, finalizou de longe e a bola passou por cima do gol.

Taubaté quase faz. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Joycinha cobrou uma falta na área do São Paulo, Jérika subiu sozinha, mas a bola desviou.

Que chance! Aos 29 minutos do primeiro tempo, o São Paulo perdeu uma oportunidade muito clara de gol. Camilinha recebeu na esquerda da área, mandou para a pequena área; Serrana recebeu sozinha e desviou de cabeça para o gol completamente aberto, mas a bola foi para fora.

Yolanda defende! Aos 10 minutos do segundo tempo, Day avançou pela esquerda e cruzou para a área. Nathane tentou finalizar, mas a goleira Yolanda defendeu.

Tricolor arrisca mais uma. Aos 19 minutos do segundo tempo, Yolanda recebeu na direitae tentou finalizar, mas a arqueira do Taubaté conseguiu fazer a defesa.

São Paulo abre o placar! Aos 21 minutos do segundo tempo, Maressa cruzou para a área, Karla Alves dominou e finalizou na trave. Depois de uma confusão na área, Senna pegou o rebote e Jérika fez gol contra ao tentar afastar a bola.

Ficha técnica

AD Taubaté 0 X 1 São Paulo

Data e horário: 2 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília).

Competição: Campeonato Paulista Feminino.

Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP).

Árbitro: Fernanda dos Santos.

Assistentes: Juliana Vicentin, Claudio Rafael Ribeiro, Ronaldo Horns Araújo.

VAR: Renan Santos Ferreira.

Cartões amarelos: Vitórinha (SAO).

Gols: Jérika (contra).

AD Taubaté: Yolanda, Carol Franco, Jissele, Jérika, Rebeca, Luana Marques, Andressa Soares, Pimentinha (Rachel), Nikoly (Sthefany Paraná), Joicinha, Kakau (Edilene França). Técnico: Arismar Junior.

São Paulo: Carlinha, Robinha (Ana Beatriz), Anny (Yasmin Cosmann), Carol Gil, Jé Soares, Karla Alves, Majhu (Maressa), Camilinha (Nathane), Vitórinha (Taty Senna), Day, Serrana. Técnico: Thiago Viana.