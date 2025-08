Xerife do Atlético-MG, Lyanco lidera ações defensivas contra o Flamengo

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG visitou o Flamengo no Maracanã e venceu por 1 a 0. Zagueiro e xerife do Galo, Lyanco liderou as ações defensivas da partida. Confira:

Com uma atuação consistente, Lyanco foi um dos destaques do sistema defensivo do Atlético-MG no Maracanã. De acordo com dados do Sofascore, o zagueiro liderou a partida em cortes (sete) e chutes bloqueados (três).

No total, o defensor somou 16 ações defensivas, além de registrar dois desarmes e acertar sete dos 11 lançamentos longos que tentou. Além disso, nos duelos, venceu cinco de nove disputados, ajudando o Galo a segurar o ataque do Flamengo e sair em vantagem no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil.

#CopaDoBrasil ?? Lyanco foi líder de ações defensivas de Flamengo 0-1 Atlético! ?? 7/11 passes longos certos (!)

? 5/9 duelos ganhos (!)

?? 7 cortes (1° do jogo!)

? 3 chutes bloqueados (1° do jogo!)

? 2 desarmes

? 16 ações defensivas (!)

Volta marcada

Flamengo e Atlético-MG vão decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Os mineiros precisam apenas de um empate para avançarem à próxima fase da competição. Em caso de derrota por um tento, a vaga será decidia nos pênaltis.

Antes disso, o Galo recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, na Arena MRV. Ao mesmo tempo, o Flamengo visita o Ceará no Castelão. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.