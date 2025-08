Vasco encerra preparação para encarar o Mirassol pelo Brasileiro

Nesta sexta-feira, o elenco do Vasco encerrou a preparação para encarar o Mirassol, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O técnico Fernando Diniz tem duas baixas confirmadas. Trata-se do goleiro Léo Jardim, expulso contra o Internacional, e do lateral direito Paulo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo também diante do Colorado.

Por outro lado, Philippe Coutinho, que entrou aos 15 minutos da segunda etapa contra o CSA, pela Copa do Brasil, tem chances de retornar ao time titular.

O Vasco não vence há trés jogos no Brasileirão, sendo dois empates e uma derrota. Um triunfo contra o Mirassol poderá afastar a equipe carioca da zona de rebaixamento. Atualmente o Cruzmaltino é o 16º, com 15 pontos conquistados.

A partida está marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.