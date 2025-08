Ultimate encaminha Jaqueline Amorim vs Mizuki Inoue no UFC 321, em Abu Dhabi

O bom momento de Jaqueline Amorim deve render à brasileira mais uma oportunidade de destaque no Ultimate. Segundo informações obtidas com exclusividade pela Ag Fight, a peso-palha (52 kg) está próxima de ser confirmada no UFC 321, marcado para o dia 25 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). A adversária será a japonesa Mizuki Inoue, em confronto que promete movimentar a divisão.

Representante da 'American Top Team', Jaqueline atravessa uma fase excepcional na organização. Desde sua estreia - única derrota no cartel dentro do UFC -, a manauara emendou quatro vitórias consecutivas, todas conquistadas pela via rápida, reforçando sua imagem como uma das finalizadoras mais perigosas da categoria. O desempenho dominante já a aproxima do top 15 do ranking.

Inoue, por sua vez, busca sequência positiva após anos de irregularidade. A lutadora asiática foi superada por Amanda Lemos em agosto de 2020 e permaneceu afastada do esporte até setembro de 2023, quando venceu Hannah Goldy por decisão unânime. Agora, terá pela frente um dos principais nomes em ascensão na categoria.

UFC 321

A edição em Abu Dhabi será liderada por uma aguardada disputa entre Tom Aspinall e Ciryl Gane, valendo o cinturão linear dos pesos-pesados. Será a primeira defesa de título do britânico desde que foi promovido a campeão absoluto da divisão. Além de Jaqueline, outro brasileiro também está confirmado no card: Jailton 'Malhadinho', que enfrenta o russo Alexander Volkov em um duelo que pode definir o próximo desafiante ao cinturão da categoria até 120 kg.

