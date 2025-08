UFC 319: Lupita Godinez valoriza experiência e poder de Jéssica Bate-Estaca

Lupita Godinez terá pela frente mais um grande desafio em sua trajetória no UFC. No dia 16 de agosto, no UFC 319, a mexicana enfrenta a ex-campeã peso-palha (52 kg) Jéssica Andrade, em confronto marcado para o United Center, em Chicago (EUA). Para a lutadora, o combate representa não apenas uma oportunidade de ouro, mas o maior teste de sua carreira até aqui.

Apesar de destacar a importância do momento, a peso-palha também fez questão de enaltecer as qualidades da rival. Segundo ela, enfrentar alguém com o histórico e a força de 'Bate-Estaca' - como a brasileira é conhecida - exige preparação máxima e atenção aos mínimos detalhes.

"Com certeza, estou muito empolgada para essa luta. Acho que é também um ótimo confronto para nós. É uma oportunidade enorme, e também é a maior luta da minha carreira. Ela é bem completa, e o poder dela... ela é realmente forte. Estamos trabalhando muito em todas as áreas. Onde quer que a luta vá, teremos uma resposta. Acredito que tenho mais ferramentas para lidar com alguém agressiva e que vem para cima. Ela gosta de usar ganchos, e isso me dá muito espaço para trabalhar. Realmente acredito que esse confronto é ótimo para mim", afirmou em entrevista ao portal MMA Junkie.

Fase no UFC

A atleta do México vem de vitória por decisão unânime sobre Julia Polastri, no UFC México, em março, resultado que interrompeu uma sequência de duas derrotas - para Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, ambas também brasileiras. Curiosamente, 'Bate-Estaca' será a quinta oponente verde-amarela consecutiva de Godinez, que também superou Tabatha Ricci no UFC 295.

Do outro lado, a paranaense vive um momento de oscilação na organização, com cinco derrotas nas últimas sete apresentações. Ainda assim, segue sendo uma figura respeitada e perigosa na divisão, ocupando a quinta colocação no ranking - algo que sua próxima adversária parece compreender com clareza.

