Tsarukyan provoca Gaethje e exige luta eliminatória: "Ele não merece o title shot"

Arman Tsarukyan voltou a se posicionar sobre o futuro da divisão dos leves (70 kg) do UFC e propôs uma luta eliminatória contra Justin Gaethje. Para o armênio, o americano não tem méritos suficientes para disputar diretamente o cinturão e precisaria enfrentá-lo antes de chegar a uma nova chance pelo título.

Em entrevista ao programa 'Out Cold', apresentado pelo ex-lutador Chuck Liddell, Tsarukyan questionou o caminho recente de Gaethje. O segundo colocado no ranking classificou como injusta uma possível disputa direta de 'The Highlight' pelo título, principalmente após derrotar um adversário fora do top 10 em condições atípicas.

"Ele não merece uma luta pelo título. Isso é 100% certo, porque ele acabou de perder Holloway. Ganhou, de última hora, do Fiziev. O Fiziev soube da luta com cinco dias de antecedência, e ele venceu, por pouco, por decisão. Agora está falando em disputa de cinturão. Isso não é justo. Acho que ele precisa me vencer para merecer lutar pelo título", afirmou.

Gaethje, que anteriormente estava na fila para enfrentar Islam Makhachev, optou por defender o cinturão simbólico 'BMF' contra Max Holloway no UFC 300 - combate no qual foi nocauteado de forma devastadora. Em sua volta ao octógono, venceu Rafael Fiziev no UFC 313 por decisão unânime.

Já Tsarukyan teve uma chance clara de lutar pelo título no início do ano, quando foi escalado para enfrentar Makhachev no UFC 311, mas precisou se retirar da luta na véspera do evento por questões físicas. Desde então, tem buscado retomar o caminho rumo à disputa pelo cinturão e chegou a se apresentar como substituto oficial no UFC 317, ocasião em que Ilia Topuria conquistou o título ao nocautear Charles 'do Bronx' Oliveira.

Visão estratégica

Ciente da indefinição no topo da categoria, Tsarukyan reforçou que não aceitará combates que não contribuam diretamente para sua caminhada rumo ao título. O peso leve afirmou que sua prioridade é a consagração esportiva, e não mais a busca por bolsas atrativas.

"Eles me ofereceram uma luta. Eu recusei porque quero enfrentar um adversário ranqueado entre os cinco primeiros. Estou em uma posição na qual não luto por dinheiro neste momento. Eu só quero ser campeão. Agora, meu objetivo é o cinturão, por isso não aceito uma luta apenas para vencer. Eu sei que posso bater qualquer um. Neste momento, quero escolher bem minha próxima luta para voltar à disputa pelo título", declarou.

Esnobado

Apesar da boa fase e da posição no ranking, Tsarukyan não conta com o apoio do atual campeão da categoria. Em entrevista recente, o georgiano radicado na Espanha afirmou que não considera o armênio um desafiante confiável e chegou a dizer que preferiria abrir mão do cinturão a enfrentá-lo. O comentário gerou reação imediata de Tsarukyan, que garantiu que, com ou sem consentimento de 'El Matador', o título acabará em suas mãos.

