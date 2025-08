'Torcida única tem que acabar': colunistas criticam clássicos em São Paulo

A adoção de torcida única nos clássicos em São Paulo vai completar 10 anos, aumentou a intolerância no futebol e precisa ser repensada pelas forças de segurança pública.

Essa é a conclusão do debate entre os colunistas Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira e Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola. Para o trio, a torcida única é uma aberração que precisa acabar.

Juca: Até quando isso vai continuar nos clássicos em São Paulo?

Estava lá [na Neo Química Arena] o ministro Alexandre de Moraes. Eu espero que ele tenha percebido a bobagem que cometeu, quando secretário da Segurança aqui em São Paulo, ao proibir o clássico com duas torcidas.

O que as pessoas queriam que o Mauricio fizesse? Ele faz o gol, 1 a 1, dois minutos depois do Corinthians ter saído na frente, quer dizer, é um baita desabafo; ele olha, não tem uma camisa verde na arquibancada pra ele correr, e aí ele não pode comemorar? Quer dizer: até quando isso vai continuar isso em São Paulo?

Que negócio é esse: não pode mais extravasar na hora que faz um gol? Eu vi alguém propondo que tenha no regulamento do campeonato: 'Atenção, como visitante, você não pode comemorar gol. Se comemorar, leva cartão'. Tem que pôr no regulamento. É isso.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: Torcida única é uma aberração que aumenta a intolerância

Se no Rio de Janeiro as pessoas conseguem conviver de forma civilizada no estádio de futebol, por que em São Paulo não? Porque criaram essa aberração, que vai fazer 10 anos em abril, que é a torcida única. Já há uma geração de jovens torcedores que jamais foram a um clássico paulista com torcedores adversários.

Isso chega dentro do campo. O Weverton já fez isso também, num gol do Roger Guedes de pênalti no Allianz Parque. O Cueva tomou o cartão uma vez, com as mãos nos ouvidos, como se estivesse debochando. Ele não debochou de ninguém, ele sempre fez isso. E agora o Hugo Souza, que é um negócio também pra jogar pra arquibancada — olha como eu defendo a camisa, vocês não podem ficar aqui comemorando.

É exatamente o que o Juca falou. Vai ter uma hora que alguém vai colocar no regulamento que você não pode comemorar, que vai tomar cartão amarelo se você fizer qualquer gesto, não pode marcar um gol. É o que está faltando. Isso é vergonhoso, isso precisa ser rediscutido. Essa discussão tem que ser reaberta. A violência entre os torcedores continua acontecendo. As brigar em estádios são muito raras e já eram antes da adoção da torcida única.

O futebol de São Paulo vive uma grande acomodação. É assim e acabou. Ninguém contesta, ninguém fala nada. A imprensa, em sua maioria, é extremamente cordata -- não protesta contra isso e não para pra pensar. E as autoridades de segurança vão no caminho mais fácil, que é o caminho da proibição. Então, assim, estão matando o futebol pouco a pouco. Isso é muito grave e aumenta a intolerância.

Mauro Cezar

Arnaldo: Não pode comemorar no gol das organizadas do Corinthians

Brilhante o Mauro sobre a questão da torcida única e tudo que vocês falaram sobre essas situações de intolerância em São Paulo, mas naquele gol das torcidas organizadas do Corinthians em Itaquera é proibido comemorar gol de qualquer forma nesses últimos 10 anos. E fica por isso mesmo, né?

Nesse gol aí, o Hugo já bateu em jogador. O Carlos Miguel, o goleiro que agora está sendo dispensado do Nottingham Forest, já bateu em jogador. É o gol das organizadas, quando você faz gol, pra onde você vai? Você não tem um buraco pra se enfiar, você não tem a sua torcida pra comemorar. E fica por isso mesmo.

As torcidas organizadas do Corinthians foram penalizadas pelo que aconteceu na final do Paulista, onde elas acabaram com o jogo, certo? Antes de acabar o jogo, elas acabaram com o jogo. O jogo terminou antes do tempo regulamentar porque elas ficaram jogando fogos de artifício e sinalizadores.

Desse jeito, esse setor tem que ser fechado em clássicos porque o adversário não pode comemorar gol. É absurdo e é diferente de todos os outros estádios.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra