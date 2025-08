'Saudade futebolística' deixa Rodrygo mais longe do Real e perto da Premier League, diz jornal

O destino do brasileiro Rodrygo voltou a ganhar destaque no jornal Sport, da Espanha. O atacante não tem permanência assegurada no Real Madrid para a disputa da próxima temporada. O jornal destacou a situação do jogador na equipe espanhola, dando ênfase ao fato do atleta ter perdido espaço no time, ainda desde os tempos em que Carlo Ancelotti estava no comando do Real.

De acordo com o Sport, uma volta por cima do brasileiro no clube espanhol não parece próxima. Ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2028. "O abatimento de Rodrygo não tem convencido Xabi (Alonso), que tinha a ideia de dar protagonismo ao jogador, cujo dinamismo e versatilidade o transformariam em um jogador muito útil no esquema do técnico. Mas a realidade é que a 'saudade' de Rodrygo o tornou um jogador indolente, longe daquele atacante elétrico", diz o Sport.

O veículo de comunicação afirma que o brasileiro desperta o interesse do futebol inglês. Uma possível transferência para a Premier League poderia reanimar o jogador, na avaliação do periódico. "Hoje Rodrygo está no mercado e busca um clube onde possa deixar de lado o desânimo e reativar a ilusão de jogar futebol e fazer gols."

"Inicialmente, falava-se no Manchester City, mas essa porta se fechou. O Tottenham parece ter se interessado por ele, embora na Inglaterra informem que o desejo do jogador é se juntar ao Liverpool, que acaba de negociar Luis Díaz com o Bayern de Munique, e que parece ter Darwin Núñez e Federico Chiesa de saída", continua o periódico.

"O problema é que o Real Madrid avaliou Rodrygo em 90 milhões de euros, um valor que dificilmente irá baixar para menos de 80 milhões. O 'caso Rodrygo' não parece ter uma solução simples", encerra o Sport.