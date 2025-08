Samuel Lino justifica preferência pelo Flamengo e mira convocação

Maior contratação da história do Flamengo, Samuel Lino foi apresentado nesta sexta-feira, após realizar sua estreia frente ao Atlético-MG na noite da última quinta. O atacante revelou ter sido procurado por clubes ao redor do mundo e justificou a preferência pelo time carioca.

"Tive propostas interessantes da Europa e financeiramente boas da Arábia Saudita. Quando veio o Flamengo, que é um clube que já joguei, está sempre disputando títulos e tem jogadores na Seleção, me atraiu mais do que outros projetos", disse.

O atacante também comentou sobre a semelhança entre o modelo de jogo apresentado pelo técnico Filipe Luís e o do seu ex-clube, o Atlético de Madrid.

"Filipe me mostrou o modelo de jogo e eu estava dentro deste modelo já no Atlético. Estar aberto, pedir a bola nas costas e dar profundidade. Quando vi, fiquei tranquilo porque consigo me adaptar mais rápido ao estilo de jogo", afirmou.

Contratado por 22 milhões de euros (R$ 144 milhões), Lino é o jogador mais caro da história do Flamengo. O atleta, no entanto, parece lidar bem com essa pressão, já que avaliou a situação como "motivo de orgulho".

"Ser a maior contratação da história do Flamengo é motivo de orgulho. É um time com talento, mas o nome e números não entram em campo, se você não correr e der tudo de si, você não ganha. A felicidade de estar aqui tira a pressão de ser o mais caro da história do clube", declarou.

Seleção na mira

Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, o ponta vive com o sonho de uma convocação para a Seleção Brasileira. Apesar de bons momentos no Atlético de Madrid, Lino nunca teve uma oportunidade de defender a Amarelinha.

"O ciclo da Copa está mais curto e venho ao Flamengo também em busca deste objetivo. Na última pré-lista, tiveram vários jogadores do clube, então você vê que é um time visado pela Seleção. Meu sonho é jogar a Copa do Mundo e vou trabalhar o máximo possível para isso", concluiu.

Samuel Lino deve estar presente na viagem do Flamengo para Fortaleza, onde irá enfrentar o Ceará pelo Brasileirão. O duelo está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.