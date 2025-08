Rodízio de goleiros? Veja se Crespo pretende adotar a ideia no São Paulo

Na noite da última quinta-feira, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no Morumbis, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes mesmo da bola rolar para o confronto, um nome chamou a atenção na escalação: Jandrei.

Muitos torcedores começaram a perguntar se Rafael teria algum problema físico. Já outros passaram a questionar se Crespo adotaria o famoso sistema de rodízio de goleiros, quando um arqueiro é titular no torneio de pontos corridos e outro nas Copas - esquema muito utilizado na Europa e também nos Estaduais.

Crespo, porém, foi categórico e revelou que o rodízio de goleiros é uma ideia que ele não pretende usar. O treinador explicou que a ausência de Rafael foi apenas para evitar qualquer tipo de lesão, uma vez que o camisa 1 vinha de uma sequência de 30 jogos consecutivos.

"Não [se pretende adotar o rodízio]. Nesse caso foi uma prevenção. Sabemos que ele [Jandrei] tem que jogar, não só porque merece, mas porque o Rafael tem dois cartões amarelos. Vai acontecer que, mais cedo ou mais tarde, ele [Jandrei] vai precisar jogar e precisamos que ele tenha ritmo. Achamos que era o jogo para ele ganhar ritmo", justificou Crespo em coletiva.

Sem maiores alardes quanto a Rafael, o duelo transcorreu normalmente. Jandrei foi pouco acionado ao longo dos 90 minutos, mas acabou sofrendo um gol já na reta final da partida, em um lance no qual pouco pôde fazer.

Rafael é o titular absoluto e uma das lideranças do atual elenco do São Paulo. Na atual temporada, ele disputou 36 partidas, todas como titular. Vindo de uma sequência de 30 jogos seguidos, Crespo entendeu que seria melhor poupá-lo na última quinta-feira.

Jandrei, por outro lado, é o reserva imediato de Rafael no momento. Ele disputou apenas quatro jogos nesta temporada, sendo três ainda sob o comando do então treinador Luís Zubeldia.

Com Rafael e Jandrei à disposição, o São Paulo volta a campo para decidir seu futuro na Copa do Brasil contra o Athletico-PR, às 19h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Ligga Arena. O Tricolor precisa apenas de um empate para carimbar a vaga nas quartas de final.

Antes disso, porém, o São Paulo visita o Internacional, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio.