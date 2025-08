Só fica um: Real Madrid vive 'dilema' entre Endrick ou estrela do Mundial

O Real Madrid não pretende ficar com os atacantes Endrick e Gonzalo García juntos no elenco. De acordo com informações do Diario As, o clube planeja ter apenas um dos dois na equipe para a próxima temporada europeia.

Segundo o jornal espanhol, somente um dos atacantes iria compor o plantel para ser o reserva do francês Kylian Mbappé. O jornal diz que, como Endrick e Gonzalo são muito jovens, o atleta que ficasse como terceira opção teria a evolução comprometida.

"Uma situação que o Real Madrid não queria passar, pois, apesar das diferenças, considera que tem duas pedras preciosas em mãos para terminar de lapidar", afirma o jornal espanhol. "Os dois necessitam seguir desfrutando de minutos (em campo) para progredir".

O periódico enfatiza, porém, que os dois atacantes não querem sair do Real Madrid. A publicação lembra que Gonzalo García ganhou enorme destaque com as atuações no Mundial de Clubes da Fifa, mas Endrick está disposto a recuperar o espaço no time.

"Eles representam um dilema, porque tanto Endrick como Gonzalo apostam tudo no Real Madrid. Os dois querem fazer parte do elenco da era Xabi Alonso. O estafe do brasileiro garante ao clube que o jovem não pretende sair, nem mesmo por empréstimo", afirma o periódico.

"Uma negativa a um empréstimo que o Real Madrid poderia ver com mais interesse. O primeiro dos seis anos que (Endrick) firmou em contrato não foi o esperado, mas ele não se entrega. A recaída da lesão nos Estados Unidos foi um contratempo (...) mas ele se vê capaz de convencer Xabi", completa.

A atual janela de transferências na Espanha irá até o próximo dia primeiro de setembro. "Endrick ou Gonzalo. Gonzalo ou Endrick. Com exatamente um mês até o fechamento do mercado, essa é a questão", encerra o As.