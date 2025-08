Rafael Macapá revela plano para chegar ao topo do UFC: "Abdicar de tudo"

Uma das grandes apostas do MMA brasileiro para o futuro, o peso-mosca (57 kg) Rafael Estevam entra em ação novamente neste sábado (2), pelo card do UFC Vegas 108, contra o compatriota Felipe Bunes - combate que foi aceito restando apenas um mês para o evento. E ao que tudo indica, 'Macapá' - como o atleta da 'Nova União' é conhecido - deve se manter à disposição do Ultimate para aceitar novos duelos de última hora no futuro, visando seu crescimento profissional.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Rafael Macapá explicou os motivos que o levaram a aceitar encarar Felipe Bunes mesmo sem tempo suficiente para se preparar em um camp completo. De acordo com o lutador da tradicional equipe 'Nova União', ele já vinha se mantendo próximo do peso de competição e treinando de forma intensa para agarrar qualquer oportunidade de lutar caso uma surgisse.

"Aceitei a luta com 30 dias. Estava treinando, me mantive ativo, esperando uma oportunidade. Meu objetivo é fazer uma terceira luta (esse ano). Estava um tempo sem lutar, lutei em fevereiro e agora estou aqui de novo. Estou buscando meu espaço, estou a fim, estou querendo... Vai vir mais uma vitória", comentou Macapá.

Renúncias

Isso tudo porque o peso-mosca busca engatar uma sequência ativa no UFC que o leve - de forma mais rápida - para perto do seu objetivo final: se tornar campeão da organização. Para isso, Rafael Macapá está disposto, até mesmo, a abdicar de uma 'vida normal' para um jovem adulto de 28 anos de idade.

"Essa é a hora da abdicação, a hora que você escolhe o que você quer na sua vida. Você quer treinar, ser campeão? Eu quero ser campeão! Então, eu vou abdicar de tudo que tiver que abdicar para dar um futuro para mim, para minha esposa, para o meu filho, para a minha família. Vale a pena abdicar dos prazeres iniciais da vida para, no futuro, ter uma recompensa melhor. Abdicar de tudo, de festa... Eu não sou de festa, não sou de beber, de fumar nada, sou muito tranquilo em relação a isso, sou caseiro. A questão do peso é o mais complicado, mas a gente vai adequando e dá tudo certo", concluiu o lutador da 'Nova União'.

No MMA profissional desde 2015, Rafael Estevam segue invicto na modalidade, com 13 vitórias - sete delas pela via rápida - e nenhuma derrota em seu currículo. Pelo UFC, onde estreou em novembro de 2023, 'Macapá' derrotou seus dois adversários, até o momento: Charles Johnson e Jesus Santos Aguilar, ambos por pontos.

