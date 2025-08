Rafael Macapá comete falha grave na balança da pesagem do UFC Vegas 108

Dos sete representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC Vegas 108, apenas um não passou ileso pela balança da pesagem oficial do evento nesta sexta-feira (1). Um dos últimos atletas a se apresentar no palco da cerimônia, Rafael Estevam, o 'Macapá', passou bem acima do limite de peso da divisão dos moscas (57 kg) e colocou em risco sua luta contra o compatriota Felipe Bunes, neste sábado (2).

Com o semblante bastante abatido, Rafael Macapá subiu na balança e registrou 58,9 kg - excedendo em 4 libras (quase 2 kg) o valor estabelecido para combates sem o cinturão em disputa no peso-mosca do Ultimate. Por outro lado, o também brasileiro Felipe Bunes, seu oponente, pesou 56,7 kg.

Apesar da falha grave do lutador da 'Nova União' na balança, o duelo verde-amarelo continuará no card do UFC Vegas 108 neste sábado, conforme informou a própria organização. Como penalidade, Macapá será obrigado a ceder 25% de sua bolsa ao adversário.

Quem também viu sua participação no UFC Vegas 108 ficar sob risco foi Rodolfo Vieira, mas não por culpa sua. Isso porque, após bater 83,9 kg, o faixa-preta de jiu-jitsu viu seu adversário, Tresean Gore, marcar 85,9 kg na balança, ficando 1,6 kg acima do limite da categoria dos médios (84 kg). O duelo, no entanto, segue no card e o carioca receberá 25% da bolsa do rival como recompensa por aceitar enfrentá-lo apesar da falha.

Os demais lutadores do 'Esquadrão Brasileiro' não tiveram problemas para cumprirem com suas obrigações nesta sexta-feira. Elves Brener, Karol Rosa e Ketlen Esquentadinha registraram os mesmo pesos de seus respectivos oponentes - Esteban Ribovics, Nora Cornolle e Piera Rodriguez - e confirmaram seus combates no sábado. Por fim, o veterano Elizeu Capoeira registrou 77,5 kg, 200 gramas a mais que Neil Magny, seu adversário.

Luta principal

Os protagonistas da luta principal também passaram sem sustos pela pesagem e confirmaram o duelo asiático que vai liderar o card do UFC Vegas 108. Primeiros atletas a subirem na balança, o japonês Tatsuro Taira e o sul-coreano Hyun Sung Park registraram a mesma marca: 57,1 kg.

Pesagem oficial do UFC Vegas 108:

Tatsuro Taira (57,1 kg) vs Hyun Sung Park (57,1 kg)

Mateusz R?becki (70,5 kg) vs Chris Duncan (70,7 kg)

Elves Brener (70,5 kg) vs Esteban Ribovics (70,5 kg)

Karol Rosa (61,7 kg) vs Nora Cornolle (61,7 kg)

Neil Magny (77,3 kg) vs Elizeu Capoeira (77,5 kg)

Danny Silva (65,5 kg) vs Kevin Vallejos (66,2 kg)

Rinya Nakamura (61,7 kg) vs Nathan Fletcher (61,4 kg)

Rodolfo Vieira (83,9 kg) vs Tresean Gore (85,9 kg)**

Nick Klein (84,3 kg) vs Andrey Pulyaev (84,1 kg)

Austin Bashi (66 kg) vs John Yannis (66 kg)

Rafael Macapá (58,9 kg)* vs Felipe Bunes (56,7 kg)

Piera Rodriguez (52,6 kg) vs Ketlen Esquentadinha (52,6 kg)

*Rafael Macapá excedeu em 4 libras (1,8 kg) o limite de peso da divisão dos moscas

**Tresean Gore excedeu em 3,5 libras (1,6 kg) o limite de peso da divisão dos médios

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok