PVC: Samuel Lino é craque e será titular do Flamengo contra o Ceará

Samuel Lino é craque e ganhará a vaga de titular no Flamengo contra o Ceará, no domingo (3), pelo Brasileirão, opinou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Eu vou falar uma coisa para vocês que não é informação, mas é certeza, eu tenho convicção -- Samuel Lino começa jogando no domingo. Começa na ponta esquerda.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, a tendência é Lino jogar ao lado de Bruno Henrique contra o Ceará, no Castelão, às 18h30 (de Brasília). Líder, o Flamengo joga para se manter na ponta.

O Pedro não joga contra o Ceará porque está suspenso, então você pode ter o Bruno Henrique e o Plata. Você põe o Bruno Henrique como centroavante e abre o corredor para o Samuel Lino.

Paulo Vinícius Coelho

Para o colunista, o Flamengo contratou um craque na posição. Além de jogar pela esquerda, Lino atua na ponta direita e até mesmo na lateral.

Como a gente disse durante a semana, o Samuel Lino é craque. Eu fico espantado porque a impressão que eu tenho é que muita gente não conhecia o Samuel Lino -- o Samuel Lino é craque.

Paulo Vinícius Coelho

Lino estreou ontem pelo Flamengo e empolgou a torcida.

Apesar da derrota para o Atlético-MG no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante entrou no segundo tempo e enfileirou jogadas individuais pela ponta esquerda.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra