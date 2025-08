Presidente do Conselho do Corinthians diz: "Queremos ser igual ao Flamengo"

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, concedeu uma longa entrevista coletiva no Parque São Jorge, na tarde desta sexta-feira. O mandatário falou em tom de desabafo durante o pronunciamento e disse que o Timão precisa "ressurgir das cinzas", citando o Flamengo como exemplo.

Tuma foi questionado se há uma previsão para o agendamento de eleições indiretas caso o presidente afastado, Augusto Melo, seja definitivamente destituído na Assembleia Geral marcada para o próximo dia 9. Ele afirmou que não há prazo definido, mas que, se o dirigente sofrer mesmo o impeachment, pretende fazê-lo o mais breve possível.

Em seguida, Romeu disse que o clube precisa "virar essa página" e seguir os passos do Flamengo.

"Não tem previsão. Marco quando eu quiser. Farei o mais brevemente possível. O Corinthians precisa virar essa página, precisa renascer das cinzas. Águia quer voar com águia. O Corinthians quer ser igual o Flamengo e vai ser", declarou.

O presidente do CD se referia ao processo de reorganização que o Flamengo foi submetido a partir da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O clube carioca apostou na modernização e atualmente é apontado como um dos mais estruturados do Brasil.

Romeu também foi questionado sobre a pressão de torcedores em cima do Conselho Deliberativo. Na semana passada, corintianos protestaram em frente à sede social do clube e cobraram, entre vários pontos, a reforma estatutária e a expulsão do ex-presidente Andrés Sanchez e seus aliados.

Tuma, contudo, não se incomoda com as críticas da torcida. Ele garante que irá apurar todos os casos e punir os envolvidos, se necessário, de acordo com o que está previsto no estatuto.

"Precisamos entender a manifestação que vem das organizadas. Conheço bem isso. Fiz um trabalho científico na Polícia sobre os hooligans. Vivemos um momento perigoso, já falei sobre isso. Ainda vai precisar morrer gente para alguém pensar. Mexe muito com emoção, a torcida vai no embalo. Ninguém pensa em família, em respeito. O futebol move, é paixão. Lideranças de torcida precisam ter muito cuidado. Eu sei exatamente o que está por trás, mas não vou ficar aqui brigando com torcida. Eu acho que o Conselho nunca deu tantas mostras de que está sendo transparente. Estamos fazendo, mas a gente não é Deus. Estamos apurando, indo atrás", comentou.

O ambiente político do Corinthians promete ficar ainda mais agitado nas próximas semanas. No dia 9 de agosto, das 9h às 17h (de Brasília), os associados do clube votarão no Parque São Jorge para ratificar ou não o impeachment de Augusto Melo, afastado da presidência desde o último dia 26 de maio pelo caso VaideBet.