Palmeiras revive drama com sequência de lesões em mês decisivo; Abel reforça crítica ao calendário

O Palmeiras encara, em agosto, uma sequência decisiva de oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. O técnico Abel Ferreira lida com algumas dores de cabeça. Além de ver o elenco ser desfalcado com transferências de jogadores e lesões de outros.

Mais recentemente, o zagueiro Bruno Fuchs foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e ampliou a lista de desfalques no Verdão. O camisa 3 sentiu dores durante o segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na última quarta-feira, pela ida das oitavas da Copa do Brasil.

Com isso, ele é o quinto jogador no Departamento Médico do clube. Além dele, estão em tratamento o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda), o meia-atacante Felipe Anderson (inflamação no quadril) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Murilo vem sendo baixa desde o dia 23 de junho, quando sofreu a lesão na coxa durante o empate por 2 a 2 com o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Bruno Rodrigues já não joga há mais de um ano, enquanto se recupera de duas cirurgias no joelho. Enquanto Paulinho passou por cirurgia na perna direita após o Mundial e só deve retornar em 2026.

Felipe Anderson, por sua vez, sofreu o problema no quadril no último dia 23 de julho, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã. O atleta treinou parcialmente com o elenco na reapresentação do time nesta quinta-feira e vive expectativa de voltar a ficar à disposição do time.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras perdeu quatro jogadores: o lateral direito Mayke, o meio-campista Richard Ríos, o zagueiro Naves (empréstimo), e o goleiro Mateus, além de Estêvão, que já tinha a negociação concluída há um ano.

O Palmeiras havia praticamente zerado seu Departamento Médico para a Copa do Mundo de Clubes que aconteceu entre junho e julho. Contudo, o treinador voltou a ter uma sequência de problemas no elenco e atribui isso, principalmente, ao calendário apertado.

"O Palmeiras precisa continuar a trabalhar. Jogos de dois em dois dias, 21h30 da noite, daqui a três dias vamos jogar de novo. Vamos arranjar soluções, se vier bem, se não vier, arranjamos soluções", desabafou Abel após o jogo na Neo Química Arena.

Nessas condições, o Palmeiras volta a campo no domingo, quando enfrenta o Vitória, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.