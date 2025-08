Palmeiras renova o contrato de Riquelme Fillipi, destaque do sub-20

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o atacante Riquelme Fillipi até o final de 2029. O vínculo anterior era válido até 2028.

"Primeiramente, tenho de agradecer a Deus, à minha família, à minha namorada e aos meus empresários. Jogar no Palmeiras sempre foi um sonho de criança, e estrear como estreei, no Allianz Parque, com vitória (1 a 0 sobre o Grêmio), foi muito gratificante, foi um sonho realizado. Só tenho que agradecer pela renovação de contrato. Muito feliz em dar continuidade à essa história maravilhosa e que eu possa crescer cada vez mais. Quando o Abel me chamou para estrear, passaram várias coisas na cabeça, lembrei de quando eu era pequeno e sonhava com esse momento. Graças a Deus, pude entrar, dar meu melhor e saímos vitoriosos", comentou o destaque do sub-20.

O jogador estreou entre os profissionais do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último sábado. Ele valorizou os conselhos que vem recebendo dos atletas mais experientes do elenco principal.

"Todos os jogadores passam confiança para nós, que subimos da Base. Nesses treinos que estive aqui, o Raphael Veiga falou comigo, me deu conselhos para eu treinar firme porque a oportunidade iria aparecer e eu precisaria estar preparado", afirmou.

Trajetória de Riquelme Fillipi no Palmeiras

Riquelme Fillipi começou sua trajetória nas categorias de base do Palmeiras em 2021. Desde então, o atacante se destacou pelo faro de gol e habilidade no drible, sendo peça-chave nas equipes sub-17 e sub-20 do clube.

Em 2023, seu talento ganhou projeção internacional ao defender a Seleção Brasileira nas disputas do Sul-Americano e da Copa do Mundo sub-17.

Neste ano, Riquelme se destacou como o artilheiro do Palmeiras tanto na Copinha quanto na Libertadores sub-20. Com 19 gols em 31 jogos disputados, ele já superou o total registrado em toda a temporada anterior, quando marcou 15 vezes em 49 partidas.

Na última segunda-feira, o jogador foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para os jogos que encerram a preparação da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo sub-20, que acontece em setembro, no Chile.

Apesar de seu potencial, Riquelme terá um desafio considerável pela frente para conquistar seu espaço na equipe principal. Com diversas contratações para o setor ofensivo nesta temporada, a concorrência por uma vaga no ataque do Palmeiras está acirrada.