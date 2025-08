Palmeiras deve poupar no Brasileirão? Alicia e Milly debatem

Brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deve poupar titulares contra o Vitória pensando nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians? No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram.

O Palmeiras foi derrotado no jogo de ida pelo Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena. A volta, no Allianz Parque, está marcada para a próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília). O clube alvinegro terá a vantagem do empate.

Alicia: Abel Ferreira já tem rodado o elenco

No caso do Palmeiras, o time tem mudado tanto que, com exceção de algumas peças, como Gustavo Gómez e Piquerez, que são titulares claros, nas outras posições dá para mexer mais sem dizer que botou o time reserva. O Abel não deve fazer o discurso de que vai poupar para ir com força máxima contra o Corinthians, mas vai preservar os jogadores que forem necessários. É muito ruim cair cedo na Copa do Brasil e cair para o principal adversário dentro de casa.

Alicia Klein

Milly: Segundo jogo ganhou importância pelo que foi o primeiro

Se havia um interesse maior do Corinthians, agora não há mais. Foi um jogo bem estranho no estádio do Corinthians. [...] Tudo é munição, o Abel vai saber usar e virou uma questão de honra para o Palmeiras. [...] O Palmeiras vai tratar esse jog com máxima seriedade, não só por ser um Dérbi, mas agora um Dérbi decisivo e um Dérbi decisivo com uma desforra a ser feita.

Milly Lacombe

