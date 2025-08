Operário-PR marca no fim, quebra sequência do Criciúma e se afasta da zona de rebaixamento

Foi 'chorada' a vitória do Operário-PR nesta sexta-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Atuando com um mais desde a metade do segundo tempo, persistiu, até que Matheus Souza arriscou de longe e contou com um desvio no meio do caminho para marcar o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Criciúma, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com os três pontos, o Operário chegou ao quinto jogo sem perder e subiu para o meio da tabela, em 10º lugar, com 26 pontos. Já o Criciúma vinha de quatro vitórias seguidas e perdeu a chance de entrar no grupo de acesso, permanecendo em sexto lugar, com 29 pontos.

O duelo começou movimentado, com as duas equipes se propondo ao jogo ofensivo. O Operário deu as caras primeiro, em chute de Zuluaga sob o gol. O Criciúma respondeu balançando as redes, com Matheus Trindade, porém o tento foi anulado por falta na origem da jogada, o que gerou protestos do lado catarinense.

O lance deixou o confronto tenso, com muitas faltas e discussões, deixando o clima quente. O time da casa tinha uma leve superioridade na posse da bola, mas sem conseguir traduzir em chances reais. Na reta final, Ademilson arriscou de longe e Alisson fez grande defesa para garantir o empate parcial.

A segunda etapa voltou animada. O Operário seguiu com o domínio e quase abriu o marcador com Kleiton, acertando uma bomba na trave. A situação do time paranaense ficou melhor quando Léo Naldi acabou expulso, após revisão no VAR. Outro lance, que os catarinenses ficaram na bronca.

Com um a mais, os donos da casa passaram a ter muita posse de bola, porém sem conseguir entrar na área, esbarrando na defesa adversária. O time passou a arriscar de longe, porém sem sucesso. De tanto insistir, aos 44 minutos, Matheus Souza finalizou e contou com a sorte, quando a bola desviou no meio do caminho, enganou Alisson e decretou a vitória do Operário.

O Criciúma volta a campo daqui a dez dias, quando recebe o Athletico-PR na segunda-feira (dia 11), às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Já o Operário atua no sábado (dia 8), às 18h30, diante do Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 CRICIÚMA

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza (Matheus Souza), Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano (Pedro Lucas); Índio, Zuluaga (Jefferson), Neto Paraíba (Brenno) e Boschilia; Ademilson e Vinícius Mingotti (Kleiton). Técnico: Alex Souza.

CRICIÚMA - Alisson; Yan Souto (Léo Alaba), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade (Gustavo Maia), Léo Naldi, Jhonata Robert (Luiz Henrique), Jean Carlos (Felipe Mateus) e Felipinho; Nicolas (Samuel Otusanya). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Matheus Souza, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yan Souto, Felipe Mateus e Felipinho (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Léo Naldi (Criciúma).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).