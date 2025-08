Olympique de Marselha anuncia a contratação de Igor Paixão, ex-Coritiba

Na tarde desta sexta-feira, o Olympique de Marselha anunciou a contratação do atacante Igor Paixão, de 25 anos. O brasileiro chega ao futebol francês após atuar por três temporadas no Feyenoord, da Holanda.

Bienvenue à Marseille ???? ????? pic.twitter.com/5BLwbtcTRS ? Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2025

Apesar de ter conquistado o Campeonato Holandês em 2023 e a Copa da Holanda em 2024 como titular do Feyenoord, Igor Paixão se tornou a peça mais importante do setor ofensivo da equipe nesta temporada. Em 36 jogos, o atacante marcou 16 gols, deu 14 assistências e foi eleito o melhor jogador do campeonato local.

Por conta da grande fase, Igor Paixão chamou atenção nesta janela de transferências, tornando-se um dos maiores alvos. O Leeds United, da Inglaterra, e clubes da Arábia Saudita chegaram a especular o atacante, mas o Olympique de Marselha foi mais rápido.

A equipe francesa abriu os cofres e realizou sua segunda contratação mais cara da história. De acordo com o Transfermarkt, o Olympique de Marselha pagou 30 milhões de euros (R$ 192,6 milhões) ao Feyenoord para a liberação de Igor Paixão.

Quanto o Coritiba lucra na negociação de Igor Paixão?

Após a saída de Igor Paixão do Coritiba, o Coxa manteve parte da valorização líquida da próxima transferência do atacante. Ou seja, a equipe paranaense vendeu o atleta por oito milhões de euros, em 2022, e lucrou com a variação desse valor (22 milhões de euros). A informação é do ge.

Assim, contando possíveis metas da transferência, o Coritiba receberá cerca de 5,2 milhões de euros (R$ 33,3 milhões).

O Londrina também lucrará 150 mil euros (R$ 964 mil) com a negociação de Igor Jesus, por sua passagem pela equipe em 2020.