Odair valoriza postura do Athletico-PR no Morumbis e projeta volta contra o São Paulo

O São Paulo largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor venceu o Athletico-PR no jogo de ida, por 2 a 1, no Morumbis. Apesar do resultado negativo para o Furacão, Odair Hellmann afirmou que o duelo está em aberto e deixou claro que acredita na classificação da equipe paranaense.

"Tivemos uma chance clara de gol e, no primeiro chute, o São Paulo marcou. É isso que a gente tem que mudar aqui no Athletico. Temos que estancar isso, porque temos tomado muitos gols. Fiquei feliz com a postura e com o desempenho da equipe. Primeiro e segundo tempo distintos, e o duelo está em aberto para quarta que vem", declarou.

Com o resultado, o São Paulo precisa somente de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase da competição.

???? O gol de Viveros no Morumbis.pic.twitter.com/m43E2NzxEy ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 1, 2025

Não arredar o pé

"O Athletico nunca vai entrar não querendo vencer. Saímos triste pela derrota, mas um jogo de mata-mata tem os outros 90 minutos, e estamos dentro da possibilidade de classificação. Um time como o Athletico, campeão desta competição, nunca vai entrar para não vencer ou para não acreditar na classificação", completou Odair Hellmann.

O duelo de volta entre São Paulo e Athletico-PR está agendado para a próxima quarta-feira (06), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Antes disso, porém, as duas equipes disputam outros compromissos. O Tricolor visita o Internacional neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Furacão recebe o Paysandu também no domingo, às 18h30, na Ligga Arena, pela 20ª rodada da Série B.