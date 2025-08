Neymar troca camisa com Zé Roberto no CT do Santos: "Grande admiração"

Neymar aproveitou a visita de Zé Roberto ao CT Rei Pelé, nesta sexta-feira, para tietar o ex-jogador. Os dois trocaram camisa e registraram o momento nas redes sociais. O meia-atacante deu uma blusa do Santos e recebeu uma Bayern de Munique.

"Troquei a camisa com essa lenda do nosso futebol. Tamo junto, Zé, grande admiração por você", escreveu Neymar no Instagram.

Foto: Reprodução

Zé Roberto acompanhou o treino do elenco do Santos nesta manhã. O time se prepara para receber o Juventude no Morumbis, na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-meio-campista defendeu o Peixe entre 2006 e 2007. Foram 61 partidas, com 14 gols e um título do Campeonato Paulista (2007).

Ao longo da carreira, Zé Roberto também vestiu as camisas de clubes como: Palmeiras, Grêmio, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, além da Seleção Brasileira.