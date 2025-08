Neymar treina em campo, e Santos recebe visita ilustre no CT Rei Pelé

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Cleber Xavier comandou um treino técnico e tático no CT Rei Pelé. Neymar esteve em campo e participou normalmente.

O técnico Cleber Xavier não poderá contar com o zagueiro João Basso, que sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo da coxa esquerda. Outro desfalque é Tomás Rincón. O volante venezuelano está suspenso após ser expulso no empate de 2 a 2 com o Sport, no último sábado, na Ilha do Retiro.

Já os atletas Guilherme (lesão corto-contusa no tornozelo direito) e Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita) iniciaram a transição física para o gramado nesta quinta. A dupla ainda é dúvida para o duelo com o Juventude.

A boa notícia fica por conta de Mayke. O lateral direito já treina normalmente com o elenco e está à disposição para entrar em campo.

Assim, uma possível escalação é com: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Bontempo, Neymar e Barreal (Guilherme).

Presença ilustre

Zé Roberto, ex-jogador do Santos, esteve no CT Rei Pelé e acompanhou o treino de perto. O ex-meio-campista defendeu o clube entre 2006 e 2007. Foram 61 partidas, com 14 gols e um título do Campeonato Paulista (2007)

O elenco volta aos treinos neste sábado. O duelo com o Juventude está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista. A diretoria anunciou que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.