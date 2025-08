Neymar leva funcionários do CT Rei Pelé para almoçar em Santos: "Guerreiros"

Nesta sexta-feira, Neymar levou alguns funcionários do CT Rei Pelé para almoçar em um restaurante na cidade de Santos. O meia-atacante do Santos registrou o momento nas redes sociais.

"Almoço com essas guerreiras e guerreiros que cuidam de nós", escreveu o camisa 10 no Instagram.

Neymar leva funcionários para almoçar (Foto: Divulgação)

Participaram do almoço membros do departamento médico do Peixe e da equipe de limpeza do CT Rei Pelé, além de pessoas da equipe particular de Neymar.

O meia-atacante passou por duas lesões desde que voltou ao Santos, no final de janeiro. Atualmente, camisa 10 está à disposição, livre dos problemas musculares, e conseguiu atuar os 90 minutos nas últimas quatro partidas do Santos.

O astro, que trocou camisa com Zé Roberto mais cedo, deve ser titular mais uma vez na segunda-feira, quando o Peixe encara o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 20 horas (de Brasília).

No momento, o Alvinegro Praiano está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O time gaúcho está com 11, em 19º.